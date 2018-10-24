В "Юнайтед" уверены, что Мартиаль подпишет новый контракт
В "Манчестер Юнайтед" уверены, что в скором времени нападающий Антони Мартиаль согласится заключить новый контракт с клубом.
22-летний француз стал настоящей палочкой-выручалочкой для главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуриньо, отметившись тремя голами в двух последних матчах Премьер-Лиги.
Как кажется, Мартиаль идет по стопам защитника Люка Шоу и постепенно возвращает доверие Моуриньо, оставляя позади предыдущие разногласия. Со стороны публики даже раздаются призывы к Жозе перевести набравшего отличную форму Антони на позицию центрального нападающего, вместо Ромелу Лукаку.
Меж тем, последние недели руководство "Юнайтед" работает над согласованием нового контракта с Мартиалем, чей действующий трудовой договор истекает уже в конце этого сезона, но предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
Как сообщает Evening Standard, Антони отклонил свежее предложение клуба о новом контракте, однако на "Олд Траффорд" не восприняли этот отказ как сигнал игрока о желании уйти.
То же самое утверждает и издание ESPN, чьи источники в "Юнайтед" уверены, что Мартиаль отвергнет интерес "Ювентуса", ПСЖ и "Баварии" и свяжет свое будущее с "дьяволами" на следующие пять лет. Сторонам лишь нужно договориться о финансовых условиях новой сделки.
24.10.2018 15:00
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Со стороны публики даже раздаются призывы к Жозе перевести набравшего отличную форму Антони на позицию центрального нападающего, вместо Ромелу Лукаку.
Зато сколько местных "болел" Юнайтед кдухатали тут, на ФАПле, что он совершенно не ЦФ, довены
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Я херею со скама.
Заплатили 80тыс за него а контракт 3+1.
А самому Мартиалю если интересно свое развите, то однозначно в юве. Если навариваться планирует, то ну вы поняли.
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Че там Маура уже не сливают
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