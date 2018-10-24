Моуриньо уверен, что Феллайни мог бы спасти матч с "Ювентусом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что Маруан Феллайни мог бы спасти "красных дьяволов" от поражения в матче Лиги Чемпионов с "Ювентусом".

Несмотря на то, что "Юнайтед" уступал в счете с 17-й минуты домашнего матча, Моуриньо так и не прибегнул к помощи запасных. Особенно Жозе огорчило отсутствие на лавке Феллайни, который мог бы спасти его команду благодаря умению побороться на втором этаже после длинных забросов в штрафную.



"Нам действительно не хватило Феллайни. Когда мы перехватили инициативу во втором тайме, а соперник отошел на свою половину и выпустил третьего центрального защитника, нам бы пригодилась его помощь. У него уникальные качества", - цитирует Моуриньо The Independent.