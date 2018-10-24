Анонс матча "Ливерпуль" — "Црвена Звезда"

"Ливерпуль" будет помышлять только о победе в домашнем противостоянии с "Црвеной Звездой" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

В своем предыдущем матче "красные" проиграли "Наполи", пропустив единственный гол в самой концовке матча. Права на еще одну ошибку подопечные Юргена Клоппа не имеют, потому что в спину им дышит ПСЖ.



Таким образом, победа — единственный результат, который устраивает "Ливерпуль" против "Црвены Звезды", свое единственное очко набравшей благодаря ничьей против "Наполи".



"Црвене Звезде" удалось доставить проблем "Наполи". А также ПСЖ, хотя счет может говорить вам о другом. Когда мяч у нас, мы должны атаковать всем, что у нас есть", — заявил Клопп.



— Единственный предыдущий раз "Ливерпуль" встречался с "Црвеной Звездой" в 1/8 финала Кубка Европейских чемпионов в сезоне 1973/74, тогда сербская команда выиграла оба матча со счетом 2:1.



— С другими сербскими командами "Ливерпуль" никогда не играл.



— "Црвена Звезда" выиграла только один из девяти последних выездных матчей против английских команд — у "Ливерпуля" в ноябре 1973.



— "Ливерпуль" не проиграл ни одного из 16 последних домашних матчей в еврокубках, если отбросить квалификационные, забив в них 39 голов.



— "Ливерпуль" проиграл три из четырех последних матчей в Лиге Чемпионов — как и в 17 предыдущих.



— "Црвена Звезда" выиграла только один из восьми последних матчей в еврокубках, не считая квалификационные. В этих восьми матчах сербы забили только два гола.



— Последний раз "Ливерпуль" проигрывал два матча подряд в Лиге Чемпионов в ноябре 2014.



Из лазарета "Ливерпуля" вернулся нападающий Садио Мане, перенесший операцию на пальце руки на прошлой неделе. Джеймс Милнер в порядке, несмотря на замену в субботнем матче с "Хаддерсфилдом" из-за напряжения в задней поверхности бедра. Джордан Хендерсон и Наби Кейта отсутствуют.



Лига Чемпионов. Группа C. 3-й тур

"Ливерпуль" (Англия) — "Црвена Звезда" (Сербия)

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:00 Онлайн-трансляция