Анонс матча "Ливерпуль" — "Црвена Звезда"

Ливерпуль "Ливерпуль" будет помышлять только о победе в домашнем противостоянии с "Црвеной Звездой" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

В своем предыдущем матче "красные" проиграли "Наполи", пропустив единственный гол в самой концовке матча. Права на еще одну ошибку подопечные Юргена Клоппа не имеют, потому что в спину им дышит ПСЖ.

Таким образом, победа — единственный результат, который устраивает "Ливерпуль" против "Црвены Звезды", свое единственное очко набравшей благодаря ничьей против "Наполи".

"Црвене Звезде" удалось доставить проблем "Наполи". А также ПСЖ, хотя счет может говорить вам о другом. Когда мяч у нас, мы должны атаковать всем, что у нас есть", — заявил Клопп.

— Единственный предыдущий раз "Ливерпуль" встречался с "Црвеной Звездой" в 1/8 финала Кубка Европейских чемпионов в сезоне 1973/74, тогда сербская команда выиграла оба матча со счетом 2:1.

— С другими сербскими командами "Ливерпуль" никогда не играл.

— "Црвена Звезда" выиграла только один из девяти последних выездных матчей против английских команд — у "Ливерпуля" в ноябре 1973.

— "Ливерпуль" не проиграл ни одного из 16 последних домашних матчей в еврокубках, если отбросить квалификационные, забив в них 39 голов.

— "Ливерпуль" проиграл три из четырех последних матчей в Лиге Чемпионов — как и в 17 предыдущих.

— "Црвена Звезда" выиграла только один из восьми последних матчей в еврокубках, не считая квалификационные. В этих восьми матчах сербы забили только два гола.

— Последний раз "Ливерпуль" проигрывал два матча подряд в Лиге Чемпионов в ноябре 2014.

Из лазарета "Ливерпуля" вернулся нападающий Садио Мане, перенесший операцию на пальце руки на прошлой неделе. Джеймс Милнер в порядке, несмотря на замену в субботнем матче с "Хаддерсфилдом" из-за напряжения в задней поверхности бедра. Джордан Хендерсон и Наби Кейта отсутствуют.

Лига Чемпионов. Группа C. 3-й тур
"Ливерпуль" (Англия) — "Црвена Звезда" (Сербия)
Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:00 Онлайн-трансляция



Метки анонс матча, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Црвена Звезда

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 243

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. al-faarabi 24.10.2018 14:18 # al-faarabi
    сегодня посмотрим как лузерка будет туго создавать моменты с дубами в полузащите, а ведь просто нужен плеймекер уровня ракитича чтоли

    (ответить)

  2. excellent 24.10.2018 14:17 # excellent
    Ору, рили забанил))

    (ответить)

  3. mototroller 24.10.2018 14:12 # mototroller
    Футбольный клуб "Челси" продолжает рубрику «Вопросы от болельщиков» и на этот раз три футболиста "синих" Эден Азар, Виллиан и Жоржиньо ответили на вопросы поклонников.

    - Какой игрок имеет лучшую прическу: Луиз, Виллиан или Ампаду?

    Азар: Ампаду, без шансов. Давид, когда идёт дождь, она становится для тебя проблемой.

    Виллиан: Я думаю, мои волосы лучшие, нет?

    Азар (смотря на Жоржиньо): Он уродлив, нет?

    - Кто хуже всего в команде одевается?

    Азар: Нголо Канте, наверное?

    Жоржиньо: Не наверное!

    Азар: Уважаем, Нголо.

    - Как вы справляетесь с зимой в Англии?

    Азар: Это сложно, да? Это очень сложно, дружище.

    Виллиан: Для меня это не совсем проблема, потому что...

    Азар: Потому что ты играл за «Шахтёр».

    Виллиан: Украина, Россия... не проблема.

    Азар, обращаясь к Жоржиньо: А тебе? Будет сложно, мой друг.

    - У кого лучшее празднование гола?

    Азар: Виктор, сальто! Сможешь сделать сальто?

    Виллиан: Никаких шансов!

    Азар: А ты?

    Жоржиньо: Нет

    Азар: Да ты и не забиваешь, дружище

    - Кем бы вы работали, не будь вы футболистами?

    Азар: Я бы пошёл по стопам матери и отца и был бы спортивным тренером. Джоджо, а ты?

    Жоржиньо: Безработ...

    Азар, перебивая: Никакого футбола! Да, это было бы сложно!

    )))))))))

    (ответить)

  4. dannylucker 24.10.2018 14:12 # dannylucker
    ну шо пацаны 1 - 1 и расходимся?

    (ответить)

  5. melwood-lfc 24.10.2018 14:06 # melwood-lfc
    чот вспомнил классику

    08.06.2015 21:30 #
    mufc1994

    Вчера девушка сказала, что хотела бы, что я у нее шлифанул. Ну я ей такое торнадо заипашил, что она потом час еще лежала без сил. Я сам от себя не ожидал

    (ответить)

  6. gringo1990 24.10.2018 14:05 # gringo1990
    Пацаны, подскажите возможно ли найти аккаунт вк по одной фотке?

    (ответить)

  7. mancityman 24.10.2018 14:01 # mancityman
    лузерка есть лузерка

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: