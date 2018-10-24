Анонс матча "Ливерпуль" — "Црвена Звезда"
"Ливерпуль" будет помышлять только о победе в домашнем противостоянии с "Црвеной Звездой" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.
В своем предыдущем матче "красные" проиграли "Наполи", пропустив единственный гол в самой концовке матча. Права на еще одну ошибку подопечные Юргена Клоппа не имеют, потому что в спину им дышит ПСЖ.
Таким образом, победа — единственный результат, который устраивает "Ливерпуль" против "Црвены Звезды", свое единственное очко набравшей благодаря ничьей против "Наполи".
"Црвене Звезде" удалось доставить проблем "Наполи". А также ПСЖ, хотя счет может говорить вам о другом. Когда мяч у нас, мы должны атаковать всем, что у нас есть", — заявил Клопп.
— Единственный предыдущий раз "Ливерпуль" встречался с "Црвеной Звездой" в 1/8 финала Кубка Европейских чемпионов в сезоне 1973/74, тогда сербская команда выиграла оба матча со счетом 2:1.
— С другими сербскими командами "Ливерпуль" никогда не играл.
— "Црвена Звезда" выиграла только один из девяти последних выездных матчей против английских команд — у "Ливерпуля" в ноябре 1973.
— "Ливерпуль" не проиграл ни одного из 16 последних домашних матчей в еврокубках, если отбросить квалификационные, забив в них 39 голов.
— "Ливерпуль" проиграл три из четырех последних матчей в Лиге Чемпионов — как и в 17 предыдущих.
— "Црвена Звезда" выиграла только один из восьми последних матчей в еврокубках, не считая квалификационные. В этих восьми матчах сербы забили только два гола.
— Последний раз "Ливерпуль" проигрывал два матча подряд в Лиге Чемпионов в ноябре 2014.
Из лазарета "Ливерпуля" вернулся нападающий Садио Мане, перенесший операцию на пальце руки на прошлой неделе. Джеймс Милнер в порядке, несмотря на замену в субботнем матче с "Хаддерсфилдом" из-за напряжения в задней поверхности бедра. Джордан Хендерсон и Наби Кейта отсутствуют.
Лига Чемпионов. Группа C. 3-й тур
"Ливерпуль" (Англия) — "Црвена Звезда" (Сербия)
Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 22:00 Онлайн-трансляция
24.10.2018 14:00
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сегодня посмотрим как лузерка будет туго создавать моменты с дубами в полузащите, а ведь просто нужен плеймекер уровня ракитича чтоли
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Ору, рили забанил))
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Футбольный клуб "Челси" продолжает рубрику «Вопросы от болельщиков» и на этот раз три футболиста "синих" Эден Азар, Виллиан и Жоржиньо ответили на вопросы поклонников.
- Какой игрок имеет лучшую прическу: Луиз, Виллиан или Ампаду?
Азар: Ампаду, без шансов. Давид, когда идёт дождь, она становится для тебя проблемой.
Виллиан: Я думаю, мои волосы лучшие, нет?
Азар (смотря на Жоржиньо): Он уродлив, нет?
- Кто хуже всего в команде одевается?
Азар: Нголо Канте, наверное?
Жоржиньо: Не наверное!
Азар: Уважаем, Нголо.
- Как вы справляетесь с зимой в Англии?
Азар: Это сложно, да? Это очень сложно, дружище.
Виллиан: Для меня это не совсем проблема, потому что...
Азар: Потому что ты играл за «Шахтёр».
Виллиан: Украина, Россия... не проблема.
Азар, обращаясь к Жоржиньо: А тебе? Будет сложно, мой друг.
- У кого лучшее празднование гола?
Азар: Виктор, сальто! Сможешь сделать сальто?
Виллиан: Никаких шансов!
Азар: А ты?
Жоржиньо: Нет
Азар: Да ты и не забиваешь, дружище
- Кем бы вы работали, не будь вы футболистами?
Азар: Я бы пошёл по стопам матери и отца и был бы спортивным тренером. Джоджо, а ты?
Жоржиньо: Безработ...
Азар, перебивая: Никакого футбола! Да, это было бы сложно!
)))))))))
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ну шо пацаны 1 - 1 и расходимся?
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чот вспомнил классику
08.06.2015 21:30 #
mufc1994
Вчера девушка сказала, что хотела бы, что я у нее шлифанул. Ну я ей такое торнадо заипашил, что она потом час еще лежала без сил. Я сам от себя не ожидал
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Пацаны, подскажите возможно ли найти аккаунт вк по одной фотке?
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лузерка есть лузерка
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