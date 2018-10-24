Анонс матча ПСВ — "Тоттенхэм"

Чтобы сохранить реальные шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов, "Тоттенхэм" обязан побеждать ПСВ в среду вечером.

В Эйндховен команда Маурисио Почеттино отправилась без единого очка в своем активе. "Шпоры" потерпели обиднейшее поражение в гостях у "Интера", а затем по всем статьям уступили "Барселоне" на "Уэмбли".



Как и "Тоттенхэм", ПСВ очков пока не набрал. При этом у "Барселоны" и ПСВ уже по шесть баллов, и если "шпоры" желают настичь хотя бы одну из двух этих команд, то обязаны сегодня побеждать.



"Думаю, нам так важно победить, если мы хотим сохранить шансы на продолжение борьбы", — признал Почеттино.



Несмотря на свои плачевные результаты в Европе, во внутреннем чемпионате "Тотттенхэм" выиграл все четыре последних матча и пропустил только два гола. "Шпоры" выдали свой лучший старт сезона в эру Премьер-Лиги после девяти туров — правда, занимают только пятое место.



— Прежде ПСВ и "Тоттенхэм" пересекались на европейской арене только однажды. Это случилось в 1/8 финала Кубка УЕФА сезона 2007/08, когда каждая их команд одержала по выездной победе 0:1, однако в серии пенальти удача оказалась на стороне голландцев.



— ПСВ выиграл только два из 15 последних матчей Лиги Чемпионов против английских команд — у Арсенала" в феврале 2007 и "Манчестер Юнайтед" в сентябре 2015.



— ПСВ ни разу не выиграл в 10 последних матчах в Лиге Чемпионов, потерпев шесть поражений.



— "Тоттенхэм" проиграл все три последних матча в Лиге Чемпионов.



— В этом розыгрыше Лиги Чемпионов только "Виктория" пропустила голов больше (7), чем ПСВ и "Тоттенхэм" (по 6).



— "Тоттенхэм" стал первой английской командой, проигравшей два первых матча на групповом этапе Лиги Чемпионов, со времен "Арсенала" в сезоне 2015/16.



— С трех поражений на групповом этапе Лиги Чемпионов ранее стартовали только две английских команды — "Ньюкасл" в сезоне 2002/03 и "Блэкберн" в 1995/96.



— Прежде только одной команде удавалось проиграть три первых матча и выйти в плей-офф Лиги Чемпионов. Речь о "Ньюкасле" в сезоне 2002/03.



"Тоттенхэм" все еще вынужден обходиться без Яна Вертонгена, Данни Роуза и Деле Алли, хотя последний уже приступил к тренировкам. Мусса Дембеле и Кристиан Эриксен в порядке, появившись на замену против "Вест Хэма" в минувший уикенд.



Лига Чемпионов. Группа B. 3-й тур

ПСВ (Голландия) — "Тоттенхэм" (Англия)

Эйндховен. Стадион "Филипс". 19:55 Онлайн-трансляция