Мосес готов покинуть "Челси"

Из-за дефицита игровой практики вингер "Челси" Виктор Мосес рассматривает вариант с уходом из клуба.

Как известно, ранее уже несколько игроков "Челси" обозначили намерение покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Речь идет об Андреасе Кристесене, Гари Кэхилле и Рубене Лофтус-Чике.



По информации Daily Mirror, компанию им в январе может составить 27-летний Мосес. Летом нигериец завершил международную карьеру, но на его игровой практике в клубе это никак не отразилось.



Под руководством Маурицио Сарри вингер провел всего 26 минут в рамках Премьер-Лиги. Столь плачевная ситуация не устраивает игрока, который полтора года назад помог "синим" выиграть титул. Совсем скоро Мосес может начать поиски нового клуба.