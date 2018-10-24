Мосес готов покинуть "Челси"
Из-за дефицита игровой практики вингер "Челси" Виктор Мосес рассматривает вариант с уходом из клуба.
Как известно, ранее уже несколько игроков "Челси" обозначили намерение покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Речь идет об Андреасе Кристесене, Гари Кэхилле и Рубене Лофтус-Чике.
По информации Daily Mirror, компанию им в январе может составить 27-летний Мосес. Летом нигериец завершил международную карьеру, но на его игровой практике в клубе это никак не отразилось.
Под руководством Маурицио Сарри вингер провел всего 26 минут в рамках Премьер-Лиги. Столь плачевная ситуация не устраивает игрока, который полтора года назад помог "синим" выиграть титул. Совсем скоро Мосес может начать поиски нового клуба.
24.10.2018 13:00
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Как вингер кусок дерьма. Как вингбэк топарь лютый.
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Лучший ПЗ АПЛ жи
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Кристенсен, Кэхилл, Чик, Мозес, ещё Виллиан мб свалит... Кто же у пенсов будет в ЛЕ и кубках играть? Посыпятся одним составом фигачить, ЛЕ родным домом станет.
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Жаль
Физически силен
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В МЮ за 70 млн
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в Эвертон его!
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Днище уровня чемпионшипа
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Помню как местная пинсота наяривала на него в чемпионском сезоне Контекса
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