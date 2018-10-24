Мосес готов покинуть "Челси"

Виктор Мосес Из-за дефицита игровой практики вингер "Челси" Виктор Мосес рассматривает вариант с уходом из клуба.

Как известно, ранее уже несколько игроков "Челси" обозначили намерение покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Речь идет об Андреасе Кристесене, Гари Кэхилле и Рубене Лофтус-Чике.

По информации Daily Mirror, компанию им в январе может составить 27-летний Мосес. Летом нигериец завершил международную карьеру, но на его игровой практике в клубе это никак не отразилось.

Под руководством Маурицио Сарри вингер провел всего 26 минут в рамках Премьер-Лиги. Столь плачевная ситуация не устраивает игрока, который полтора года назад помог "синим" выиграть титул. Совсем скоро Мосес может начать поиски нового клуба.



Метки Мосес, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 24.10.2018 13:00

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  1. ccchelsea 24.10.2018 13:58 # ccchelsea
    Как вингер кусок дерьма. Как вингбэк топарь лютый.

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  2. carrick-16 24.10.2018 13:40 # carrick-16
    Лучший ПЗ АПЛ жи

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  3. sausage 24.10.2018 13:34 # sausage
    Кристенсен, Кэхилл, Чик, Мозес, ещё Виллиан мб свалит... Кто же у пенсов будет в ЛЕ и кубках играть? Посыпятся одним составом фигачить, ЛЕ родным домом станет.

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  4. chebrec 24.10.2018 13:29 # chebrec
    Жаль
    Физически силен

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  5. vyrentz 24.10.2018 13:29 # vyrentz
    В МЮ за 70 млн

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  6. cezar 24.10.2018 13:20 # cezar
    в Эвертон его!

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  7. ganinilyha 24.10.2018 13:16 # ganinilyha
    Днище уровня чемпионшипа

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  8. puhovik-vengera 24.10.2018 13:14 # puhovik-vengera
    Помню как местная пинсота наяривала на него в чемпионском сезоне Контекса

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