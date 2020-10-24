Роналду поблагодарил "Олд Траффорд" за теплый прием

Криштиану Роналду После победы "Ювентуса" над "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионов Криштиану Роналду поблагодарил "Олд Траффорд" за теплый прием.

Как и в составе "Реала" пять лет назад, португалец вновь победил на поле своего бывшего клуба. Голевой пас Криштиану помог "Ювентусу" набрать три очка накануне вечером.

После эмоционального возвращения на "Олд Траффорд" Роналду поблагодарил публику за теплый прием и максимальную поддержку на фоне обвинений в изнасиловании.

"Очень важная победа и очень эмоциональная игра лично для меня. Было здорово снова сыграть на "Олд Траффорд". Спасибо всем болельщикам за такой теплый прием", - написал Роналду в инстаграме.




Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Ювентус

Автор foxmcfc   

Дата 24.10.2018 12:00

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  1. vyrentz 24.10.2018 12:21 # vyrentz
    Вчера хуже него в составе Старой Пердухи был лишь Куадрадо.

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  2. dannylucker 24.10.2018 12:08 # dannylucker
    куда уже теплее, чем всосать макаронам

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