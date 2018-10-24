Алонсо заключил с "Челси" новый контракт
"Челси" объявил о подписании нового контракта с левым защитником Маркосом Алонсо.
Алонсо выступает на "Стэмфорд Бридж" с 2016 года. Под руководством Антонио Конте испанец выиграл с "Челси" чемпионский титул Премьер-Лиги и Кубок Англии. С приходом Маурицио Сарри защитник вышел на еще более высокий уровень.
На старте сезона Алонсо успел поучаствовал уже в шести голах "Челси", благодаря чему лондонцы держатся рядом с лидерами Премьер-Лиги. Зная об интересе к Маркосу со стороны испанских грандов, "синие" позаботились о новом контракте для 27-летнего игрока.
Сегодня стороны согласовали все детали сделки, по которой Алонсо не только увеличил свою зарплату, но и продлил сотрудничество с клубом до лета 2023 года.
"Мы рады, что Маркос продлил свой контракт. За последние два года он превратился в важного игрока, демонстрируя невероятный профессионализм и фантастическое отношение к делу", - сообщила директор "Челси" Марина Грановская.
24.10.2018 11:00
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Очередной топ у Челси
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отличный парень, скромный, воспитанный, трудолюбивый, приносящий пользу клубу и имеющий резерв для роста, удачи
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Потрясающий Маркос Алонсо
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