Алонсо заключил с "Челси" новый контракт

Маркос Алонсо "Челси" объявил о подписании нового контракта с левым защитником Маркосом Алонсо.

Алонсо выступает на "Стэмфорд Бридж" с 2016 года. Под руководством Антонио Конте испанец выиграл с "Челси" чемпионский титул Премьер-Лиги и Кубок Англии. С приходом Маурицио Сарри защитник вышел на еще более высокий уровень.

На старте сезона Алонсо успел поучаствовал уже в шести голах "Челси", благодаря чему лондонцы держатся рядом с лидерами Премьер-Лиги. Зная об интересе к Маркосу со стороны испанских грандов, "синие" позаботились о новом контракте для 27-летнего игрока.

Сегодня стороны согласовали все детали сделки, по которой Алонсо не только увеличил свою зарплату, но и продлил сотрудничество с клубом до лета 2023 года.

"Мы рады, что Маркос продлил свой контракт. За последние два года он превратился в важного игрока, демонстрируя невероятный профессионализм и фантастическое отношение к делу", - сообщила директор "Челси" Марина Грановская.




Метки Алонсо, контракты, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 24.10.2018 11:00

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  1. chebrec 24.10.2018 11:14 # chebrec
    Очередной топ у Челси

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  2. osivori 24.10.2018 11:10 # osivori
    отличный парень, скромный, воспитанный, трудолюбивый, приносящий пользу клубу и имеющий резерв для роста, удачи

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  3. meshuggah 24.10.2018 11:04 # meshuggah
    Потрясающий Маркос Алонсо

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