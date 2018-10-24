Скоулз и Фердинанд признали абсолютное превосходство "Ювентуса" над "Юнайтед"

Легенды "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз и Рио Фердинанд вынесли неутешительный вердикт после домашнего поражения "красных дьяволов" от "Ювентуса" в Лиге Чемпионов.

Счет 0:1 матча на "Олд Траффорд" может показаться обманчивым. Несмотря на всего один гол, "Ювентус" невероятно уверенно провел игру и почти ничего не позволил "Юнайтед". Скоулз был вынужден признать, что эта была встреча команд разного уровня.



"Ювентус" выглядел командой, которая давно играет вместе. Они пригласили ряд новых игроков, но смотрелись едины целым и были классом выше".



"Сегодня технически и тактически они были просто на шаг впереди "Юнайтед". Печально то, что никто не пытался это оспорить. Среди "Юнайтед", игроков и, думаю, даже болельщиков было принятие этого".



"В данную минуту я не наблюдаю никакого прогресса в игре "Юнайтед", а ведь это третий сезон Жозе Моуриньо в клубе".



"Глядя на "Ювентус", вы видите команду, которая способна выиграть Лигу Чемпионов. А "Юнайтед" необходимо сильно прибавить, чтобы хоть немного приблизиться к этому уровню", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.



Весьма жестко высказался по поводу своей бывшей команды и Фердинанд, тоже признав превосходство "Ювентуса".



"Если нужно коротко и выразительно описать этот матч, то это была игра мужчин против детей. "Ювентус" был на порядок лучше во всем, в каждом аспекте игры, включая форму, отношение к делу, темп и качество работы с мячом".



"Между двумя командами наблюдалась громадная разница в том, как они и работают с мячом. "Ювентус" был спокоен во владении и четко понимал, как контролировать игру. Они стали заслуженными победителями", — поведал Фердинанд.