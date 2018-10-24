Клопп не сомневается в мастерстве Фабиньо

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что не сомневается в уровне мастерства своего полузащитника Фабиньо.

О трансфере Фабиньо из "Монако" было официально объявлено еще в мае. Бразилец целиком провел предсезонную подготовку с "красными", но своего дебюта был вынужден ждать до середины сентября, когда он вышел на замену на 89-й минуте матча Лиги Чемпионов против ПСЖ.



С тех пор 25-летний полузащитник отметился еще двумя появлениями со скамейки, а также получил место в старте на проигранный матч Кубка Лиги против "Челси". В преддверии поединка Лиги Чемпионов против "Црвены Звезды" Клопп выразил уверенность, что вскоре ситуация изменится, и Фабиньо будет играть чаще.



"Конечно, я не сомневаюсь насчет этого. Это совершенно очевидно".



"Кстати, сегодня (во вторник) его День рождения. Место в стартовом составе стало бы неплохим подарком, не так ли?"



"Я еще не определился со стартовым составом на завтра, но он, конечно, очень важен для нас. Теперь он находится здесь уже несколько месяцев и привык ко всему".



"Он должен был адаптироваться к нашему стилю игры. Если вы видели Фабиньо в "Монако", то он играл с огромной уверенностью в себе. Когда ты приходишь в новый клуб, процесс адаптации слегка зависит от твоего характера".



"Он не самый громогласный человек на планете. Это не так, что он пришел и сказал: "Присаживайтесь все, я объясню вам, как мы играли в "Монако", потому что годом ранее мы добрались до полуфинала Лиги Чемпионов и стали чемпионами Франции".



"Он смотрит, он учится, и это всегда требует немного времени. Так это устроено. Теперь он снова готов выходить на поле, и это хорошо".



"Я не сомневаюсь в его мастерстве. Достаточно посмотреть несколько видео с ним на YouTube, несколько нарезок. Не имеет значения, из какого сезона "Монако", потому что он был хорош во всех".



"Вы сразу увидите его качества. Он смело идет в борьбу, хорош в ситуациях один на один, умеет атаковать, быстр в обороне, обладает хорошим ударом, великолепен при стандартах, хорошо бьет головой, правильно выбирает позицию".



"Однако то была другая система, другой стиль игры. Не хуже, не лучше — просто другой, и поэтому ему всегда требовалось время на адаптацию", — цитирует Клоппа Sky Sports.