Моуриньо отказывается критиковать Лукаку

Ромелу Лукаку Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отказался критиковать своего нападающего Ромелу Лукаку после поражения от "Ювентуса" в Лиге Чемпионов.

Во вторник вечером Лукаку продлил свою голевую засуху до восьми матчей. 25-летний бельгиец был неряшлив с мячом, плохо двигался и не имел поддержки со стороны партнеров.

Моуриньо обеспокоен формой своего бомбардира, однако высказывать претензии Ромелу после минимального поражения не стал.

"Совершенно не критикую Ромелу. Я абсолютно понимаю, что этот парень является огромным профессионалом и хочет выкладываться без остатка ради команды".

"Однако я должен признать, что в данный момент у него не все гладко. Дело не только в отсутствии голов, но также в уверенности, движении и приеме мяча. Ему не удается хорошо связывать игру команды. Но он наш нападающий, и мы верим в него как в хорошего нападающего. Однажды голы и уверенность вернутся к нему", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 24.10.2018 08:44 # naby-keita
    не знал, что Лукаку хорошо играет в защите

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  2. sir-alex-67 24.10.2018 08:28 # sir-alex-67
    я бухой и то лучше играю

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  3. udaff 24.10.2018 08:07 # udaff
    Нужна конкуренция в центре нападения.

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