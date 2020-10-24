Моуриньо отказывается критиковать Лукаку

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отказался критиковать своего нападающего Ромелу Лукаку после поражения от "Ювентуса" в Лиге Чемпионов.

Во вторник вечером Лукаку продлил свою голевую засуху до восьми матчей. 25-летний бельгиец был неряшлив с мячом, плохо двигался и не имел поддержки со стороны партнеров.



Моуриньо обеспокоен формой своего бомбардира, однако высказывать претензии Ромелу после минимального поражения не стал.



"Совершенно не критикую Ромелу. Я абсолютно понимаю, что этот парень является огромным профессионалом и хочет выкладываться без остатка ради команды".



"Однако я должен признать, что в данный момент у него не все гладко. Дело не только в отсутствии голов, но также в уверенности, движении и приеме мяча. Ему не удается хорошо связывать игру команды. Но он наш нападающий, и мы верим в него как в хорошего нападающего. Однажды голы и уверенность вернутся к нему", — цитирует Моуриньо Sky Sports.