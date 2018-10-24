Почеттино: "Есть постоянное ощущение, что мы всегда играем на выезде"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что его команде приходится тяжело, постоянно чувствуя себя не дома.

Из-за задержки со строительством своего нового стадиона "шпоры" были вынуждены вернуться в этом сезоне на "Уэмбли", который был их временным домом весь прошлый год.



Разница в том, что в прошлом сезоне переезд на "Уэмбли" был осознанным выбором клуба. В этой же кампании вмешались обстоятельства, и в "Тоттенхэме" до сих пор до конца не уверены, когда сыграют свой первый матч на новой арене. Почеттино считает, что эта неопределенность повлияла и на команду.



"Когда я подписывал новый контракт, то ожидал тяжелого периода, но он оказался тяжелее, чем мы предполагали. Сложно играть с постоянным ощущением, что ты всегда играешь на выезде. Однако таковы обстоятельства, и мы не можем от них прятаться".



"Переезд задерживается дольше, чем мы думали. Нужно быть сильным — физически и психологически — чтобы противостоять напастям и минимизировать их воздействие на тебя. Я не верю, что покупка игроков летом изменила бы это", — цитирует Почеттино Evening Standard.