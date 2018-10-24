"Челси" наградит Рюдигера новым контрактом за отличный старт сезона

"Челси" планирует предложить защитнику Антонио Рюдигеру новый контракт на улучшенных условиях.

Перебравшись на "Стэмфорд Бридж" в июле 2017 и потратив прошлый сезон на адаптацию к английскому футболу, в этой кампании Рюдигер принялся демонстрировать свою лучшую игру.



Антонио сформировал отличную связку в центре обороны "Челси" с Давидом Луисом, из-за чего их конкуренты по позиции в лице Гари Кэхилла и Андреаса Кристенсена даже начали задумываться о смене клуба.



Действующий контракт игрока сборной Германии с зарплатой в районе 100 тысяч фунтов в неделю истекает только через три года, однако "синие" готовы уже сейчас наградить Рюдигера новой сделкой за убедительный старт сезона, сообщает Daily Mail.



К тому, чтобы немедленно сесть за стол переговоров с 25-летним защитником, "синих" подталкивает собственный опыт, полученный из ситуаций с Тибо Куртуа и Эденом Азаром. Оба раза клуб оказывался в уязвимом положении, затягивая вопрос о продлении сотрудничества, и одного из этих игроков уже был вынужден продать.