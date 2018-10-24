Гвардиола: "Лучшая игра за все мое время в "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал игру своей команды в первом тайме выездного матча Лиги Чемпионов против "Шахтера" лучшей за все время своей работы в клубе.

В первые 45 минут чемпионы Украины выглядели откровенно беспомощными против "горожан", которые нанесли 14 ударов и забили два гола усилиями Давида Сильвы и Эмерика Лапорта.



После перерыва Бернарду Силва установил окончательный счет (0:3), однако именно игра в первом тайме особенно запала Гвардиоле в душу.



"Насколько хорошо мы сыграли? Невероятно хорошо. В первом тайме мы показали свою лучшую игру за те три сезона, что я здесь нахожусь. Мы играли выдающимся образом, создав множество моментов".



"После поражения от "Лиона" мы оказались под давлением, но теперь мы в хорошем положении. Теперь наша судьба в наших руках. Нам было так важно добиться этого результата, и в ближайшие дни мы будем наслаждаться этой победой".



"Мы хорошо отреагировали на поражение от "Лиона", и теперь все зависит от нас самих", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.