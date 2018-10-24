Моуриньо считает, что МЮ нужно больше покупать, чтобы достичь уровня "Ювентуса"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо восторженно высказался по поводу "Ювентуса", отметив, что "красным дьяволам" нужны дополнительные инвестиции в состав, чтобы достичь уровня своего соперника.

Во вторник вечером "красные дьяволы" потерпели минимальное поражение от "Ювентуса" в домашних стенах и лишились реальных шансов поспорить за первое место своей группы Лиги Чемпионов.



Несмотря на скромный счет, чемпионы Серии А не испытали особых проблем на "Олд Траффорд" и весь матч держали "Юнайтед" в узде. Моуриньо лишь был вынужден признать, что "дьяволы" столкнулись с гораздо более классной командой.



"Как мы можем достичь уровня "Ювентуса", уровня "Реала", уровня "Манчестер Сити". Как выйти на этот уровень? Это непросто, потому что эти команды топ-уровня обладают лучшими игроками, а мы работаем с тем, что у нас есть".



"Ювентус" становился чемпионом семь лет подряд. Они дважды участвовали в финале Лиги Чемпионов за четыре или пять последних лет, и им этого мало".



"Они хотят большего. Они обладали Игуаином, Манджукичем, Дибалой, но хотели большего. Они получили Роналду. У них есть Бардзальи, Кьеллини, Ругани, но они не успокаиваются и хотят большего. Они захотели Бонуччи, и они всегда нацелены на лучших игроков в мире".



"Это очень, очень большой клуб с большим прошлым, но также у них большое желание создать большое будущее. Они стараются изо всех сил, чтобы выиграть — и не только Лигу Чемпионов. Думаю, они нацелены на требл. К сожалению для этих парней, в данный момент трофей Лиги Чемпионов у других. Но они очень близки к нему".



"Мы играли против одного из крупнейших, действительно крупнейших, кандидатов на победу в Лиге Чемпионов, и мы сделали все возможное, чтобы результат был другим. Особенно во втором тайме, но этого оказалось мало из-за мистера Бонуччи, из-за мистера Кьеллини".



"Они могут отправиться в Гарвард и преподавать там, как быть центральным защитником. Они абсолютно великолепны. У этой команды есть все. У них таланты повсюду и не только в атаке, где есть Криштиану и Дибала", — цитирует Моуриньо Evening Standard.