"Юнайтед" проиграл дома "Ювентусу" в Лиге Чемпионов

Криштиану Роналду и Пауло Дибала "Манчестер Юнайтед" оказался уже в пяти очках позади "Ювентуса", проиграв чемпионам Серии А на своем поле со счетом 0:1.

Наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо доверился тем же 11 игрокам, что и в субботу против "Челси".

Команды неторопливо начали матч, проявляя осторожность и взаимное уважение. На 13-й минуте защитники "Юнайтед" упустили в своей штрафной Пауло Дибалу, который бил головой после навеса Хуана Куадрадо, однако миниатюрному аргентинцу банально не хватило роста.

На 16-й минуте хозяева ответили ударом головой Поля Погба после навеса со штрафного, однако Войцех Щесны уверенно забрал мяч.

Спустя еще минуту счет был открыт. Криштиану Роналду сильно прострелил с правого края, и хотя Крису Смоллингу удалось опередить Куадрадо прямо перед воротами, мяч отскочил на свободного Дибалу, и тот расстрелял Давида Де Хеа — 0:1.

"Юнайтед" выглядел растерянным после пропущенного гола, тогда как "Ювентус" играл уверенно, совершенно лишив своего соперника мяча. "Дьяволы" ограничились пятиминутным отрезком активности, после чего вновь ушли в спячку, а удар Погба в начале матча так и остался единственным для хозяев в первом тайме. Гости же до перерыва отметились тем, что заставили Де Хеа совершить двойной сейв.

В начале второго тайма Де Хеа еще раз продемонстрировал свое мастерство, переведя мяч над крестовиной после пушечного удара Роналду.

Как это регулярно бывает в последнее время, "Юнайтед" заиграл лучше после перерыва и наладил контроль над мячом, однако до ворот по-прежнему не добирался. Территориальное преимущество не приносило никакой пользы хозяевам.

Лишь на 75-й минуте Погба отважился на удар с дистанции и попал в штангу. Других шансов "дьяволы" не имели.

"Ювентус" одержал минимальную, но в то же время достаточно уверенную победу. "Юнайтед" практически ничего не создал за весь матч, если не считать двух моментов Поля Погба. "Дьяволы" показали очень слабый футбол, не проявив ни капли изобретательности, и теперь, по всей видимости, могут попрощаться с мечтами о первом месте в группе.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Ювентус" (Италия) — 0:1 (0:1)

Гол: Дибала 17.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Матич, Погба, Мата, Рэшфорд, Мартиаль, Лукаку.

"Ювентус": Щесны, Канселу (Коста 87), Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Матюиди, Бентакур, Пьянич, Дибала (Бернадески 78), Куадрадо (Бардзальи 81), Роналду.

Предупреждения: Янг — Матюиди, Кьеллини.



Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2018 00:00

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Последние комментарии:




  1. mikkiynwa 24.10.2018 00:42 # mikkiynwa
    Сити снова на ЛФК попадёт и будет сосать хуй.
    Классика.

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  2. jesus33 24.10.2018 00:34 # jesus33
    ЛЧ конечно скатилась.
    Раньше что ни матч был с шикарной вывеской.
    А сейчас что? Портовые шлюхи - црвена звезда.
    Это ЛЧ? как-будто чемпионат габона какого-нибудь, два дерьма просто.Пользователь получил предупреждение

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  3. skychnie-oboi 24.10.2018 00:30 # skychnie-oboi
    Глоры голубых мешков уже привыкли, что на них никто внимания не обращает)).Маленькая команда без истории.Даже Мю в полной сраке на 17 месте будет вызывать куда больший интерес.

    В каждом дворе есть такой даун - с которым никто не дружит.И он выходит на балкон и показывает свои игрушки и конфеты.Но всем похуйй на него.

    Так как у них своя компания и им весело.
    Просто ору с этих антисоциальных элементов изгоев))).

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  4. narcot 24.10.2018 00:28 # narcot
    Яйца пашот, а всякий хейтер мю - камшот

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  5. chebrec 24.10.2018 00:21 # chebrec
    Отдайте компенсацию Моуру
    Хватит мучить человека!!!

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  6. dannylucker 24.10.2018 00:19 # dannylucker
    всем похуй на унитед, когда короли побеждают)

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  7. beatboy 24.10.2018 00:18 # beatboy
    Донные мрази, не выйдут из группы!

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  8. normalyok 24.10.2018 00:15 # normalyok
    чмошная шайка ЛЕНИВЫХ черо.пых баклажанов-похоже решила сплавить чмоура *)чтож_вас ждут в ле)! это ваш потолок!))..

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  9. narcot 24.10.2018 00:14 # narcot
    помойка ебаная

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  10. sausage 24.10.2018 00:11 # sausage
    Манки очень тяжёлые. Не знаю, на что надеялся Маур, выставляя тот же состав, который три дня назад отыграл сложнейший матч с Челси, но как-то резко случилось, что играть у МЮ больше некому. Всех манчестерских негров, кроме Янга, на плантации. Там от них будет больше пользы. Матич наверное провёл худший матч в карьере.

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  11. griezmann 24.10.2018 00:09 # griezmann
    • «Манчестер Сити» - первая английская команда, которая сумела обыграть «Шахтер» в гостях.

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  12. chebrec 24.10.2018 00:09 # chebrec
    Глори глори МЮ!

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  13. brown-ale 24.10.2018 00:08 # brown-ale
    Я уже говорил, два предыдущих матча создали ложное впечатление. МЮ как был убог, так и остается. Жозе вообще кто-нибудь видел на стадионе? К бровке не выходил, замен не сделал, может заболел...

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  14. griezmann 24.10.2018 00:07 # griezmann
    Jose Mourinho waves three fingers at the #Juventus fans (Treble with #FCIM )

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  15. slash-lfc 24.10.2018 00:06 # slash-lfc
    Опять Мон Шыти побыл на главной 3 минуты и хватит))

    Что касается скума, для них ничего катастрофичного не произошло. Было ясно, что Юве займёт первую строчку в группе. Другое дело, что у них чертей два выезда: в Италию и на Месталью. Наберут ли они там очи?)) если прое6ут и там, и там, то бб гг. Матч с Валенсией будет решающим.

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  16. ccchelsea 24.10.2018 00:05 # ccchelsea
    До сих пор не могу понять, как вот это вот смогло увезти с моста ничью.

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  17. danny949494 24.10.2018 00:04 # danny949494
    Этот МЮ обречен.

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  18. van-der-slav 24.10.2018 00:03 # van-der-slav
    а ведь могли просто всосать ньюкаслу. но нет, давайте снова пару матчей проебем, выиграем условный мк донс и будем говорить что мю возвращается, аве моур. ну ничего, впереди борьба с эвертоном за 8 место

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  19. skychnie-oboi 24.10.2018 00:03 # skychnie-oboi
    Ту как бы навес...не прошел.
    Моур выжал 200%.

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