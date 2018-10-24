"Юнайтед" проиграл дома "Ювентусу" в Лиге Чемпионов
"Манчестер Юнайтед" оказался уже в пяти очках позади "Ювентуса", проиграв чемпионам Серии А на своем поле со счетом 0:1.
Наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо доверился тем же 11 игрокам, что и в субботу против "Челси".
Команды неторопливо начали матч, проявляя осторожность и взаимное уважение. На 13-й минуте защитники "Юнайтед" упустили в своей штрафной Пауло Дибалу, который бил головой после навеса Хуана Куадрадо, однако миниатюрному аргентинцу банально не хватило роста.
На 16-й минуте хозяева ответили ударом головой Поля Погба после навеса со штрафного, однако Войцех Щесны уверенно забрал мяч.
Спустя еще минуту счет был открыт. Криштиану Роналду сильно прострелил с правого края, и хотя Крису Смоллингу удалось опередить Куадрадо прямо перед воротами, мяч отскочил на свободного Дибалу, и тот расстрелял Давида Де Хеа — 0:1.
"Юнайтед" выглядел растерянным после пропущенного гола, тогда как "Ювентус" играл уверенно, совершенно лишив своего соперника мяча. "Дьяволы" ограничились пятиминутным отрезком активности, после чего вновь ушли в спячку, а удар Погба в начале матча так и остался единственным для хозяев в первом тайме. Гости же до перерыва отметились тем, что заставили Де Хеа совершить двойной сейв.
В начале второго тайма Де Хеа еще раз продемонстрировал свое мастерство, переведя мяч над крестовиной после пушечного удара Роналду.
Как это регулярно бывает в последнее время, "Юнайтед" заиграл лучше после перерыва и наладил контроль над мячом, однако до ворот по-прежнему не добирался. Территориальное преимущество не приносило никакой пользы хозяевам.
Лишь на 75-й минуте Погба отважился на удар с дистанции и попал в штангу. Других шансов "дьяволы" не имели.
"Ювентус" одержал минимальную, но в то же время достаточно уверенную победу. "Юнайтед" практически ничего не создал за весь матч, если не считать двух моментов Поля Погба. "Дьяволы" показали очень слабый футбол, не проявив ни капли изобретательности, и теперь, по всей видимости, могут попрощаться с мечтами о первом месте в группе.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Ювентус" (Италия) — 0:1 (0:1)
Гол: Дибала 17.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Матич, Погба, Мата, Рэшфорд, Мартиаль, Лукаку.
"Ювентус": Щесны, Канселу (Коста 87), Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Матюиди, Бентакур, Пьянич, Дибала (Бернадески 78), Куадрадо (Бардзальи 81), Роналду.
Предупреждения: Янг — Матюиди, Кьеллини.
24.10.2018 00:00
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Последние комментарии:
Сити снова на ЛФК попадёт и будет сосать хуй.
Классика.
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ЛЧ конечно скатилась.
Раньше что ни матч был с шикарной вывеской.
А сейчас что? Портовые шлюхи - црвена звезда.
Это ЛЧ? как-будто чемпионат габона какого-нибудь, два дерьма просто.
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Глоры голубых мешков уже привыкли, что на них никто внимания не обращает)).Маленькая команда без истории.Даже Мю в полной сраке на 17 месте будет вызывать куда больший интерес.
В каждом дворе есть такой даун - с которым никто не дружит.И он выходит на балкон и показывает свои игрушки и конфеты.Но всем похуйй на него.
Так как у них своя компания и им весело.
Просто ору с этих антисоциальных элементов изгоев))).
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Яйца пашот, а всякий хейтер мю - камшот
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Отдайте компенсацию Моуру
Хватит мучить человека!!!
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всем похуй на унитед, когда короли побеждают)
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Донные мрази, не выйдут из группы!
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чмошная шайка ЛЕНИВЫХ черо.пых баклажанов-похоже решила сплавить чмоура *)чтож_вас ждут в ле)! это ваш потолок!))..
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помойка ебаная
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Манки очень тяжёлые. Не знаю, на что надеялся Маур, выставляя тот же состав, который три дня назад отыграл сложнейший матч с Челси, но как-то резко случилось, что играть у МЮ больше некому. Всех манчестерских негров, кроме Янга, на плантации. Там от них будет больше пользы. Матич наверное провёл худший матч в карьере.
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• «Манчестер Сити» - первая английская команда, которая сумела обыграть «Шахтер» в гостях.
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Глори глори МЮ!
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Я уже говорил, два предыдущих матча создали ложное впечатление. МЮ как был убог, так и остается. Жозе вообще кто-нибудь видел на стадионе? К бровке не выходил, замен не сделал, может заболел...
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Jose Mourinho waves three fingers at the #Juventus fans (Treble with #FCIM )
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Опять Мон Шыти побыл на главной 3 минуты и хватит))
Что касается скума, для них ничего катастрофичного не произошло. Было ясно, что Юве займёт первую строчку в группе. Другое дело, что у них чертей два выезда: в Италию и на Месталью. Наберут ли они там очи?)) если прое6ут и там, и там, то бб гг. Матч с Валенсией будет решающим.
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До сих пор не могу понять, как вот это вот смогло увезти с моста ничью.
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Этот МЮ обречен.
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а ведь могли просто всосать ньюкаслу. но нет, давайте снова пару матчей проебем, выиграем условный мк донс и будем говорить что мю возвращается, аве моур. ну ничего, впереди борьба с эвертоном за 8 место
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Ту как бы навес...не прошел.
Моур выжал 200%.
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