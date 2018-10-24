"Юнайтед" проиграл дома "Ювентусу" в Лиге Чемпионов

"Манчестер Юнайтед" оказался уже в пяти очках позади "Ювентуса", проиграв чемпионам Серии А на своем поле со счетом 0:1.

Наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо доверился тем же 11 игрокам, что и в субботу против "Челси".



Команды неторопливо начали матч, проявляя осторожность и взаимное уважение. На 13-й минуте защитники "Юнайтед" упустили в своей штрафной Пауло Дибалу, который бил головой после навеса Хуана Куадрадо, однако миниатюрному аргентинцу банально не хватило роста.



На 16-й минуте хозяева ответили ударом головой Поля Погба после навеса со штрафного, однако Войцех Щесны уверенно забрал мяч.



Спустя еще минуту счет был открыт. Криштиану Роналду сильно прострелил с правого края, и хотя Крису Смоллингу удалось опередить Куадрадо прямо перед воротами, мяч отскочил на свободного Дибалу, и тот расстрелял Давида Де Хеа — 0:1.



"Юнайтед" выглядел растерянным после пропущенного гола, тогда как "Ювентус" играл уверенно, совершенно лишив своего соперника мяча. "Дьяволы" ограничились пятиминутным отрезком активности, после чего вновь ушли в спячку, а удар Погба в начале матча так и остался единственным для хозяев в первом тайме. Гости же до перерыва отметились тем, что заставили Де Хеа совершить двойной сейв.



В начале второго тайма Де Хеа еще раз продемонстрировал свое мастерство, переведя мяч над крестовиной после пушечного удара Роналду.



Как это регулярно бывает в последнее время, "Юнайтед" заиграл лучше после перерыва и наладил контроль над мячом, однако до ворот по-прежнему не добирался. Территориальное преимущество не приносило никакой пользы хозяевам.



Лишь на 75-й минуте Погба отважился на удар с дистанции и попал в штангу. Других шансов "дьяволы" не имели.



"Ювентус" одержал минимальную, но в то же время достаточно уверенную победу. "Юнайтед" практически ничего не создал за весь матч, если не считать двух моментов Поля Погба. "Дьяволы" показали очень слабый футбол, не проявив ни капли изобретательности, и теперь, по всей видимости, могут попрощаться с мечтами о первом месте в группе.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Ювентус" (Италия) — 0:1 (0:1)



Гол: Дибала 17.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Матич, Погба, Мата, Рэшфорд, Мартиаль, Лукаку.



"Ювентус": Щесны, Канселу (Коста 87), Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Матюиди, Бентакур, Пьянич, Дибала (Бернадески 78), Куадрадо (Бардзальи 81), Роналду.



Предупреждения: Янг — Матюиди, Кьеллини.