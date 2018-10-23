"Сити" разгромил на выезде "Шахтер"
"Манчестер Сити" в доминирующей манере переиграл на выезде "Шахтер" и благодаря победе 0:3 возглавил Группу F Лиги Чемпионов.
Впервые в сезоне в стартовом составе "горожан" появился Кевин Де Брюйне. Также свой шанс относительно предыдущего матча получили Николас Отаменди, Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус.
"Сити" начал матч в доминирующей манере и создал несколько моментов. Отличный шанс открыть счет имел Жезус, выйдя один на один. Однако бразилец замешкался с ударом, позволив голкиперу Андрею Пятову сократить дистанцию и заблокировать удар.
В середине тайма две еще более роскошных голевых возможности имел Рияд Махрез. В одном случае алжирец завершал молниеносную контратаку, но просто не попал в створ, а в другом уже расстреливал ворота из пределов штрафной, но на пути мяча встал защитник.
На 28-й минуте только штанга выручила "Шахтер" после удара Давида Сильвы с близкого расстояния. Гости смотрелись на голову сильнее, и ощущение скорого гола буквально витало в воздухе.
Наконец, на 30-й минуте гол случился. Бенжамен Менди прострелил с левого фланга на линию штрафной, удар откуда Махреза был заблокирован, но мяч удобно отскочил внутрь площадки на Сильву, и тот технично пробил с лету — 0:1.
Спустя еще пять минут "горожане" удвоили счет. Джон Стоунс стянул на себя все внимание защитников при подаче углового, позволив Эмерику Лапорту остаться без опеки и нанести удар головой без прыжка — 0:2.
До перерыва хозяева ни разу не потревожили Эдерсона — "Сити" полностью контролировал игру и ничего не позволял сопернику.
Во втором тайме у "Шахтера" появилось чуть больше свободы и пространства, однако преимущество "Сити" по-прежнему было безоговорочным. Гости создавали момент за моментом, но счет упорно не желал становиться крупным.
Однако на 70-й минуте хозяева пропустили в третий раз. "Горожане" организовали быструю контратаку после перехвата на своей половине поля, и вышедший на замену Бернарду Силва точным ударом из-за пределов штрафной поразил нижний угол ворот — 0:3.
С перевесом в три гола "Сити" окончательно успокоился и без проблем довел дело до победы. "Горожане" одержали безупречную победу, благодаря которой вернули лидерство в Группе F.
"Шахтер" (Украина) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:3 (0:2)
Голы: Давид Сильва 30, Лапорт 35, Бернарду Силва 70.
"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Майкон, Нем (Болбат 69), Коваленко (Лоуренсо 62), Фернандо (Дентиньо 84), Мораес.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Стоунс (Уолкер 80), Отаменди, Фернандиньо, Махрез, Де Брюйне (Бернарду Силва 69), Давид Сильва, Менди, Стерлинг, Жезус (Фоден 87).
Предупреждения: Кривцов — Отаменди.
23.10.2018 23:55
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победа королев
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Дальше Ливерпуля не пройдут
Хыыыыыы
Воооооооттт
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Если честно, такое ощущение, что даже если Шыти возьмёт ЛЧ, то большинству будет на это поxуй, как поxуй на их успехи внутри чемпа и тд.
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Ожидаемая победа королей
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