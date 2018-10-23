"Сити" разгромил на выезде "Шахтер"

Давид Сильва "Манчестер Сити" в доминирующей манере переиграл на выезде "Шахтер" и благодаря победе 0:3 возглавил Группу F Лиги Чемпионов.

Впервые в сезоне в стартовом составе "горожан" появился Кевин Де Брюйне. Также свой шанс относительно предыдущего матча получили Николас Отаменди, Рахим Стерлинг и Габриэль Жезус.

"Сити" начал матч в доминирующей манере и создал несколько моментов. Отличный шанс открыть счет имел Жезус, выйдя один на один. Однако бразилец замешкался с ударом, позволив голкиперу Андрею Пятову сократить дистанцию и заблокировать удар.

В середине тайма две еще более роскошных голевых возможности имел Рияд Махрез. В одном случае алжирец завершал молниеносную контратаку, но просто не попал в створ, а в другом уже расстреливал ворота из пределов штрафной, но на пути мяча встал защитник.

На 28-й минуте только штанга выручила "Шахтер" после удара Давида Сильвы с близкого расстояния. Гости смотрелись на голову сильнее, и ощущение скорого гола буквально витало в воздухе.

Наконец, на 30-й минуте гол случился. Бенжамен Менди прострелил с левого фланга на линию штрафной, удар откуда Махреза был заблокирован, но мяч удобно отскочил внутрь площадки на Сильву, и тот технично пробил с лету — 0:1.

Спустя еще пять минут "горожане" удвоили счет. Джон Стоунс стянул на себя все внимание защитников при подаче углового, позволив Эмерику Лапорту остаться без опеки и нанести удар головой без прыжка — 0:2.

До перерыва хозяева ни разу не потревожили Эдерсона — "Сити" полностью контролировал игру и ничего не позволял сопернику.

Во втором тайме у "Шахтера" появилось чуть больше свободы и пространства, однако преимущество "Сити" по-прежнему было безоговорочным. Гости создавали момент за моментом, но счет упорно не желал становиться крупным.

Однако на 70-й минуте хозяева пропустили в третий раз. "Горожане" организовали быструю контратаку после перехвата на своей половине поля, и вышедший на замену Бернарду Силва точным ударом из-за пределов штрафной поразил нижний угол ворот — 0:3.

С перевесом в три гола "Сити" окончательно успокоился и без проблем довел дело до победы. "Горожане" одержали безупречную победу, благодаря которой вернули лидерство в Группе F.

"Шахтер" (Украина) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:3 (0:2)

Голы: Давид Сильва 30, Лапорт 35, Бернарду Силва 70.

"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Майкон, Нем (Болбат 69), Коваленко (Лоуренсо 62), Фернандо (Дентиньо 84), Мораес.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Стоунс (Уолкер 80), Отаменди, Фернандиньо, Махрез, Де Брюйне (Бернарду Силва 69), Давид Сильва, Менди, Стерлинг, Жезус (Фоден 87).

Предупреждения: Кривцов — Отаменди.



Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, Шахтер

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2018 23:55

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  1. electric 23.10.2018 23:59 # electric
    победа королев

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  2. chebrec 23.10.2018 23:59 # chebrec
    Дальше Ливерпуля не пройдут
    Хыыыыыы
    Воооооооттт

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  3. slash-lfc 23.10.2018 23:59 # slash-lfc
    Если честно, такое ощущение, что даже если Шыти возьмёт ЛЧ, то большинству будет на это поxуй, как поxуй на их успехи внутри чемпа и тд.

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  4. griezmann 23.10.2018 23:58 # griezmann
    Ожидаемая победа королей

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