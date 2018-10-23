Майк Эшли обманул Бенитеса и забрал из "Ньюкасла" 10 млн. фунтов

Майк Эшли Минувшим летом владелец "Ньюкасла" Майк Эшли не только не поддержал главного тренера Рафаэля Бенитеса на трансферном рынке, но даже изъял из клуба 10 миллионов фунтов.

Как известно, будущее Бенитеса на "Сент Джеймс Парк" уже давно находится под вопросом. Рафаэль остался глубоко разочарован тем, что владелец клуба не поддержал его в стремлении укрепить состав перед стартом сезона, и теперь отказывается продлевать свой контракт, истекающий следующий летом.

Еще в мае Эшли сделал заявление о том, что в распоряжении Бенитеса будет "каждый пенни", заработанный клубом. Однако в реальности вышло так, что Рафа получил на 10 млн. фунтов меньше, чем должен был — Майк свое слово не сдержал.

В предыдущие годы Эшли инвестировал в "сорок" 144 млн. фунтов, которые были оформлены как беспроцентные кредиты, однако минувшим летом, утверждает The Telegraph, Майк воспользовался своим правом и снял со счетов клуба 10 млн.

10 млн. фунтов не выглядят громадой суммой, учитывая бюджеты клубов Премьер-Лиги, однако для "Ньюкасла" это существенные деньги, ведь самое крупное приобретение "сорок" за лето в лице нападающего Йосинори Муто стоило в 9.5 млн. фунтов.



Метки Ньюкасл, финансы, Эшли

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2018 23:00

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Последние комментарии:




  1. desower 23.10.2018 23:59 # desower
    Ну до Глейзеров ему далеко, хоть что-то вкладывает. Те же уёпки тупа повесили свои долги на МЮ.

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  2. kagawa 23.10.2018 23:57 # kagawa
    Тупа вор

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  3. chebrec 23.10.2018 23:53 # chebrec
    Мошенник!

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