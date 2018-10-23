Алдервейрелд открыт к возвращению в "Аякс"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд заявил, что открыт к возвращению в "Аякс".

29-летний Алдервейрелд является воспитанником знаменитой академии амстердамского клуба, сыграв почти две сотни матчей за первую команду "Аякса".



Именно "Аякс" дал дорогу в большой футбол Тоби, который затем поиграл за "Атлетико", "Саутгемптон" и в июле 2015 оказался в "Тоттенхэме". Сейчас бельгиец никак не может договориться со "шпорами" о новом контракте и в следующем году, как ожидается, уйдет в большой клуб. Однако затем Алдервейрелд вполне представляет свое возвращение в Амстердам.



"Никогда не говори никогда. На данном этапе своей карьеры я еще не думал об этом. Думаю, я смогу продолжать выступать на этом уровне еще несколько лет. Если я и вернусь, то не для того, чтобы отбывать номер".



"Я не хочу быть тем, кому 36 лет и кто едва ходит. Если я вернусь, я определенно хочу приносить пользу — и не только в раздевалке".



"Конечно, "Аякс" близок к моему дому в Бельгии, и у меня есть связь с клубом, ведь я играл там в футбол восемь лет. Мы становились чемпионами, получили третью звезду на эмблему, набрались опыта", — сообщил Алдервейрелд De Telegraaf.