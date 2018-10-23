"Тоттенхэм" сыграет с ПСВ без Вертонгена, Роуза и Алли

Деле Алли "Тоттенхэм" отправился на выезд к ПСВ в рамках группового этапа Лиги Чемпионов без защитников Яна Вертонгена с Данни Роузом и полузащитника Деле Алли.

Напомним, "шпоры" испытывали серьезные проблемы с составом еще до международного перерыва. С тех пор травмы отступили, но ненамного.

И если Кристиан Эриксен с Муссой Дембеле уже в строю, залечив травмы брюшных мышц и бедра, соответственно, то Алли, пропустивший четыре последних матча "шпор", едва приступил к тренировкам после повреждения задней поверхности бедра.

Что касается Вертонгена и Розуа, то они пока даже не возобновили тренировки. Как сообщает Sky Sports, первого все еще беспокоит задняя поверхность бедра, второго — паховые мышцы.

Добавим, что после двух матчей "Тоттенхэм" не имеет очков на групповом этапе Лиги Чемпионов. Еще одна осечка может лишить "шпор" реальных шансов на выход в плей-офф.



Метки Алли, Вертонген, Роуз, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2018 21:00

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