"Тоттенхэм" сыграет с ПСВ без Вертонгена, Роуза и Алли

"Тоттенхэм" отправился на выезд к ПСВ в рамках группового этапа Лиги Чемпионов без защитников Яна Вертонгена с Данни Роузом и полузащитника Деле Алли.

Напомним, "шпоры" испытывали серьезные проблемы с составом еще до международного перерыва. С тех пор травмы отступили, но ненамного.



И если Кристиан Эриксен с Муссой Дембеле уже в строю, залечив травмы брюшных мышц и бедра, соответственно, то Алли, пропустивший четыре последних матча "шпор", едва приступил к тренировкам после повреждения задней поверхности бедра.



Что касается Вертонгена и Розуа, то они пока даже не возобновили тренировки. Как сообщает Sky Sports, первого все еще беспокоит задняя поверхность бедра, второго — паховые мышцы.



Добавим, что после двух матчей "Тоттенхэм" не имеет очков на групповом этапе Лиги Чемпионов. Еще одна осечка может лишить "шпор" реальных шансов на выход в плей-офф.