Моуриньо: "Еще никогде не слышал, чтобы "Стэмфорд Бридж" был таким тихим"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо упрекнул свой бывший клуб "Челси" за плохую атмосферу во время субботнего матча Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".
С момента своего увольнения из "Челси" в декабре 2015 Моуриньо неоднократно конфликтовал с болельщиками лондонского клуба. Фанаты "синих" откровенно освистывали и порой даже оскорбляли португальца во время матчей против "Юнайтед".
Правды ради, Жозе критиковал фанатов "Челси" еще во времена своей работы в клубе, однажды назвав "Стэмфорд Бридж" "пустым стадионом" из-за пассивной поддержки команды.
Уходя с поля "Стэмфорд Бридж" в субботу, Моуриньо показал трибунам три пальца, тем самым напомнив о трех выигранных с "синими" титулах Премьер-Лиги.
Вернувшись в Манчестер, португалец не упустил возможности еще раз упрекнуть болельщиков "Челси". Свое мнение Жозе выразил в программке к матчу Лиги Чемпионов против "Ювентуса".
"Естественно, мы расстроены и разочарованы, что не набрали три очка во время своего визита на "Стэмфорд Бридж". Мы играли так хорошо, что довольствоваться лишь ничьей тяжело. Парни были великолепны, мы контролировали игру, и за все свое время в Англии я еще никогда не слышал, чтобы "Стэмфорд Бридж" был таким тихим".
"Я доволен, что мы показали хорошую командную игру, а также доволен проявленным духом команды, когда мы уступали в счете. Невезение помешало нам одержать победу, но таков футбол, и мы должны принять это", — пишет Жозе в своей заметке.
23.10.2018 20:05
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Мне вот как-то ни холодно, ни жарко от того, что в Лондоне тихо. А вот гнида сетубальская много пиздит от чего у него возникают проблемы. Увольнение с МЮ - дело времени, потом только Интер примет обратно.
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вот гнида
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не зря СБ входит в десятку самых тихих стадионов апл
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