Льорис намекнул на уход из "Тоттенхэма"

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис заявил, что "шпоры" не будут его последним клубом в карьере.

Совсем недавно Льорис продлил сотрудничество с "Тоттенхэмом" до июня 2022 года. Более того, Уго стал самым высокооплачиваемым игроком "шпор" наряду с нападающим Харри Кейном.



Однако оставаться в Лондоне до конца карьеры вратарь явно не собирается. Перед игрой Лиги Чемпионов с ПСВ 31-летний француз ясно дал понять, что "Тоттенхэм" не будет его последним клубом.



"Будет ли "Тоттенхэм" моим последним клубом? Если честно, я сомневаюсь в этом", - приводит слова Льориса Evening Standard.