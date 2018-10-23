Льорис намекнул на уход из "Тоттенхэма"
Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис заявил, что "шпоры" не будут его последним клубом в карьере.
Совсем недавно Льорис продлил сотрудничество с "Тоттенхэмом" до июня 2022 года. Более того, Уго стал самым высокооплачиваемым игроком "шпор" наряду с нападающим Харри Кейном.
Однако оставаться в Лондоне до конца карьеры вратарь явно не собирается. Перед игрой Лиги Чемпионов с ПСВ 31-летний француз ясно дал понять, что "Тоттенхэм" не будет его последним клубом.
"Будет ли "Тоттенхэм" моим последним клубом? Если честно, я сомневаюсь в этом", - приводит слова Льориса Evening Standard.
23.10.2018 19:40
Просмотров: 540
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Как-то нестабилен он в этом сезоне. Гассанигер не хуже.
(ответить)
топчик
когда переходил к петушне, бомбил сильно, что ливер даже не поборолся за него
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий