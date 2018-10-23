Льорис намекнул на уход из "Тоттенхэма"

Уго Льорис Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис заявил, что "шпоры" не будут его последним клубом в карьере.

Совсем недавно Льорис продлил сотрудничество с "Тоттенхэмом" до июня 2022 года. Более того, Уго стал самым высокооплачиваемым игроком "шпор" наряду с нападающим Харри Кейном.

Однако оставаться в Лондоне до конца карьеры вратарь явно не собирается. Перед игрой Лиги Чемпионов с ПСВ 31-летний француз ясно дал понять, что "Тоттенхэм" не будет его последним клубом.

"Будет ли "Тоттенхэм" моим последним клубом? Если честно, я сомневаюсь в этом", - приводит слова Льориса Evening Standard.




Метки Льорис, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 23.10.2018 19:40

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 23.10.2018 20:10 # brown-ale
    Как-то нестабилен он в этом сезоне. Гассанигер не хуже.

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  2. melwood-lfc 23.10.2018 19:41 # melwood-lfc
    топчик
    когда переходил к петушне, бомбил сильно, что ливер даже не поборолся за него

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