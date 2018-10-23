Погба "переполняют эмоции" перед матчем с "Ювентусом"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признался, что его переполняют эмоции в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

Ранее в своей карьере Погба провел четыре года в Турине, куда приехал юниором без опыта и откуда уехал в статусе самого дорогого футболиста мира.



25-летний француз до сих пор поддерживает дружеские отношения с отдельными игроками "Ювентуса", поэтому предстоящий матч будет для Поля особенным.



"Мы с ними говорили: "А представляете, если мы попадем в ту же группу, что и "Ювентус?" Именно так и вышло, и это будет очень по-особенному".



"Последнее время мы обменивались сообщениями о скорой встрече друг с другом. Меня переполняют эмоции, потому что именно в "Юве" я провел свой первый сезон в качестве профессионального футболиста и забил свой первый гол".



"Ювентус" – это то место, где я вырос как игрок, поэтому я испытываю огромное уважение к их клубу", — сообщил Погба официальному веб-сайту УЕФА.