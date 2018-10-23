Мане покинул лазарет "Ливерпуля", Кейта и Хендерсон — нет

В матче Лиги Чемпионов против "Црвены Звезды" "Ливерпуль" буден лишен полузащитников Наби Кейта и Джордана Хендерсона, но нападающий Садио Мане должен быть в строю.

Напомним, недавний международный перерыв принес "красным" целый ворох проблем. В частности, Кейта получил травму задней поверхности бедра в сборной Гвинеи, а Мане повредил палец руки в сборной Сенегала и затем перенес операцию.



Наби и Садио пропустили субботний матч Премьер-Лиги против "Хаддерсфилда", тогда как Хендерсон вышел на ту игру в стартовом составе, но был заменен в перерыве в качестве меры предосторожности из-за возникших проблем с задней поверхности бедра.



Из всех троих сейчас снова готов играть только Мане. Что касается Хендерсона, то ему, вероятно, придется пропустить и матч с "Кардиффом" на выходных.



"Садио хорошо выглядел во время тренировок последние пару дней. Он тренировался совершенно нормально, и если ничего не произойдет, он примет участие в матче".



"Наби недоступен, Хендо также. Наби уже значительно лучше, он занимается вне тренажерного зала и все такое. Поэтому посмотрим. Мы будем оценивать ситуацию день за днем. Мы не можем подвергать его какому-либо давлению — посмотрим, когда он будет полностью в порядке. Этого не придется ждать долго".



"У Хендо небольшая травма задней поверхности бедра. Насколько я понимаю, она несерьезна, но достаточно серьезна, чтобы он не был доступен завтра и на выходных. Дальше счет пойдет уже на дни. Надеюсь, он вернется к "Арсеналу", но ближайшие два матча он пропустит", — цитирует главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа Sky Sports.