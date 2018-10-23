Ивоби: "Благодаря Эмери я поверил в себя"

Атакующий полузащитник "Арсенала" Алекс Ивоби заявил, что своим преображением в этом сезоне обязан главному тренеру Унаи Эмери, который помог ему снова поверить в себя.

22-летний Ивоби является одним из самых прогрессирующих игроков "Арсенала" в этом сезоне. Игра Алекса сильно контрастирует с тем, что он демонстрировал в заключительной кампании Арсена Венгера на "Эмирейтс".



Накануне вечером игрок сборной Нигерии помог "канонирам" одержать 10-ю победу подряд с учетом всех соревнований, одолев "Лестер" со счетом 3:1, после чего похвалил Эмери за поддержку и позитивную манеру работы.



"Тренер привил нам новый стиль, и мы наслаждаемся совместной работой. Мы получаем удовольствие от игры друг с другом, и у нас хорошая химия в коллективе — не только у игроков стартового состава, но и у запасных. Это командная вещь, и все мы наслаждаемся этим".



"Тренер просто наделил меня уверенностью, чтобы выражать себя, и заставил меня поверить в свои способности, и сейчас я стараюсь это демонстрировать. На тренировках он тоже позволяет мне пробовать новые вещи. Я стараюсь сохранять позитивный настрой, быть целеустремленным и применять все эти вещи в матчах. У меня получается, поэтому я просто должен продолжать в том же духе".



"Чувствую ли я себя более классным игроком, чем год назад? Я бы просто сказал, что стал увереннее. Я чувствую, что смогу проявить себя, даже если в какой-то момент совершу ошибку. В этом разница между мной в прошлом году и в этом году", — цитирует Ивоби The Guardian.