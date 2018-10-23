Моуриньо знает, насколько сильно Роналду хочет обыграть "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо догадывается, насколько сильно Криштиану Роналду хочет победить с "Ювентусом" на "Олд Траффорд".

Сегодня вечером Роналду вернется на "Олд Траффорд", чтобы сыграть против бывшего клуба в рамках Лиги Чемпионов. Моуриньо, работавший с земляком в "Реале", уверен, что Криштиану будет не занимать мотивации.



"Я знаю, как он любит "Манчестер Юнайтед", мы разговаривали насчет этого в "Реале". Точно так же я знаю, как сильно он хочет победить и забить здесь. Неутолимое желание побеждать было у него еще в Мадриде".



"Когда мы встречались в Суперкубке, он забил, а они выиграли. Поэтому, при всей своей любви к "Юнайтед", он захочет повторить этот сценарий во вторник", - цитирует Моуриньо Goal.