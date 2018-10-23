"Челси" хочет купить нападающего в январе

Жиру и Мората "Челси" недоволен своими нападающими и хочет усилить проблемную позицию в январе, но пока не нашел подходящего игрока.

Альваро Мората и Оливье Жиру получают достаточно игрового времени в этом сезоне, но их результативность не выдерживает никакой критики. На двоих нападающие забили всего три мяча во всех турнирах, включая два в Премьер-Лиге.

Как стало известно Evening Standard, "Челси" недоволен игрой Мораты и Жиру настолько, что зимой выйдет на трансферный рынок ради покупки форварда.

По информации издания, в шорт-листе "Челси" фигурируют Мауро Икарди из "Интера" и Кшифтоф Платек из "Дженоа". Однако приобрести того или другого посреди сезона будет невероятного сложно.

Дело в том, что Икарди, чье отступные по контракту составляют 97.5 миллионов фунтов, счастлив в "Интере" и готов рассмотреть лишь вариант с переходом в "Реал", а насчет Платека утверждается, что "Дженоа" исключает продажу своего бомбардира в январе. Вероятно, "синим" придется продолжить поиски и обратиться к другим целям.



Метки Жиру, Мората, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 23.10.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 23.10.2018 17:05 # chebrec
    Жиру уже прощается с маратиком

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  2. alibekzaarsenal 23.10.2018 16:57 # alibekzaarsenal
    а нападающие хотят в челси? давайте с этого начнем.

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  3. chebrec 23.10.2018 16:32 # chebrec
    Нужно срочно Дрогба вызывать и спасать сезон

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  4. carrick-16 23.10.2018 16:14 # carrick-16
    Кто такой Платек? Это из серии Мартиаль, Махрез и другие?

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  5. chr1s8rown 23.10.2018 16:12 # chr1s8rown
    в щельст заиграют костоподобные псы

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