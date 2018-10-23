Сунесс считает, что "Ливерпулю" не хватает игрока вроде Давида Сильвы

Бывший тренер "Ливерпуля" Грэм Сунесс уверен, что "красные" могли бы стать еще сильнее, будь у них такой игрок, как Давид Сильва из "Манчестер Сити".

По мнению Сунесса, "Ливерпуль" обладает физически мощной полузащитой, но ей отчаянно не хватает креатива. Грэм уверен, что игрок вроде Силвы сделал бы из "красных" главного фаворита на титул Премьер-ЛИги.



"Думаю, Клоппа тоже волнует полузащита. Он подписал двух игроков в эту линию, но, как мы помним, хотел подписать и Фекира. Это говорит о том, что ему требуется усиление состава".



"Да, у них три трудоголика в полузащите, но я не думаю, что у них есть такой же славный и умный игрок, как Давид Сильва или Кевин Де Брюйне. Правда, найти такого игрока всегда очень трудно", - сообщил Сунесс Sky Sports.