Бертран хочет вернуться в сборную Англии

Левый защитник "Саутгемптона" Райан Бертран заявил, что не теряет надежд вернуться в сборную Англии.

После того, как Гарет Саутгейт оставил Бертрана вне заявки на Чемпионат Мира, Райан разразился гневной критикой в адрес рулевого англичан и даже намекнул, что завершит международную карьеру.



Несмотря на то, что Саутгейт продолжает отказывать Бертрану в доверии, защитник хочет вернуться в сборную Англии. Никаких обид на тренера у воспитанника "Челси" нет.



"Я не разговаривал с ним все это время, но это было его решение. Таков футбол. Я хочу, чтобы за меня все говорила моя игра. Я всегда был готов представлять сборную, я всегда ее поддерживал".



"Я не закрываю двери перед собой, я хочу и готов вернуться. До тех пор, пока Гарет не скажет, что больше не рассчитывает на меня, я буду делать все, чтобы вернуться в сборную", - сообщил Бертран Sky Sports.