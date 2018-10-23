Кейта не хочет стать вторым Джеррардом

Наби Кейта Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта не хочет запомниться для болельщиков вторым Стивеном Джеррардом.

После переезда из Бундеслиги Кейта взял легендарный восьмой номер, под которым в свое время выступал Джеррард. В детстве Наби фанател от бывшего капитана "Ливерпуля", но сейчас не хочет, чтобы его сравнивали с легендой.

"Я знаю, что восьмой номер был легендарным в "Ливерпуле", и, если честно, я восхищался Стивеном, когда наблюдал за его игрой. В детстве я мечтал играть здесь, но теперь я хочу запомниться собственными действиями и собственными достижениями".

"Стивен оставил свой отпечаток, я хочу оставить тоже. Моя мечта сбылась, я играю за "Ливерпуль", поэтому я хочу оставить после себя только добрую память", - сообщил Кейта Sky Sports.




Метки Кейта, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 23.10.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 478

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Последние комментарии:




  1. mu-fc 23.10.2018 13:27 # mu-fc
    он не хочет быть вторым псом и чтоб об этом все время писали на фапле )

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  2. el-ray 23.10.2018 13:21 # el-ray
    хоть Кейта и смахивает на типичную псину породы стивиджи терьер, но не хочет ей быть.

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  3. mu-england 23.10.2018 13:20 # mu-england
    Сравнил себя и великого Джеррарда... Что этот нига себе позволяет?

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  4. kolyandr 23.10.2018 13:11 # kolyandr
    да уж, пока запомнился только парой опасных моментов, но игра ливерпуля в общем не оч, так что надеюсь прорвет

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  5. mancunia-planet 23.10.2018 13:06 # mancunia-planet
    широченное поле для шутеек

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  6. makeewadim 23.10.2018 13:04 # makeewadim
    Ну не знаю чел.. Пока у тебя шансов больше стать вторым лейвой или хендерсонам.

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  7. danny949494 23.10.2018 13:04 # danny949494
    Неоднозначный заголовок))0)

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