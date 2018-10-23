Кейта не хочет стать вторым Джеррардом
Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта не хочет запомниться для болельщиков вторым Стивеном Джеррардом.
После переезда из Бундеслиги Кейта взял легендарный восьмой номер, под которым в свое время выступал Джеррард. В детстве Наби фанател от бывшего капитана "Ливерпуля", но сейчас не хочет, чтобы его сравнивали с легендой.
"Я знаю, что восьмой номер был легендарным в "Ливерпуле", и, если честно, я восхищался Стивеном, когда наблюдал за его игрой. В детстве я мечтал играть здесь, но теперь я хочу запомниться собственными действиями и собственными достижениями".
"Стивен оставил свой отпечаток, я хочу оставить тоже. Моя мечта сбылась, я играю за "Ливерпуль", поэтому я хочу оставить после себя только добрую память", - сообщил Кейта Sky Sports.
23.10.2018 13:00
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Последние комментарии:
он не хочет быть вторым псом и чтоб об этом все время писали на фапле )
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хоть Кейта и смахивает на типичную псину породы стивиджи терьер, но не хочет ей быть.
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Сравнил себя и великого Джеррарда... Что этот нига себе позволяет?
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да уж, пока запомнился только парой опасных моментов, но игра ливерпуля в общем не оч, так что надеюсь прорвет
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широченное поле для шутеек
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Ну не знаю чел.. Пока у тебя шансов больше стать вторым лейвой или хендерсонам.
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Неоднозначный заголовок))0)
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