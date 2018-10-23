Кейта не хочет стать вторым Джеррардом

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта не хочет запомниться для болельщиков вторым Стивеном Джеррардом.

После переезда из Бундеслиги Кейта взял легендарный восьмой номер, под которым в свое время выступал Джеррард. В детстве Наби фанател от бывшего капитана "Ливерпуля", но сейчас не хочет, чтобы его сравнивали с легендой.



"Я знаю, что восьмой номер был легендарным в "Ливерпуле", и, если честно, я восхищался Стивеном, когда наблюдал за его игрой. В детстве я мечтал играть здесь, но теперь я хочу запомниться собственными действиями и собственными достижениями".



"Стивен оставил свой отпечаток, я хочу оставить тоже. Моя мечта сбылась, я играю за "Ливерпуль", поэтому я хочу оставить после себя только добрую память", - сообщил Кейта Sky Sports.