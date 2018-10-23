Озил горд быть капитаном "Арсенала"

После впечатляющей победы над "Лестером" (3:1) Месут Озил признался, что был горд вывести "Арсенал" с капитанской повязкой.

Благодаря вдохновению Озила "канониры" перевернули неудачно складывавшийся поединок на "Эмирейтс", благодаря чему одержали десятую победу подряд во всех турнирах и приблизились к лидерам Премьер-Лиги.



По мнению Месута, его команда показала во всех смыслах сексуальный футбол, провернув несколько великолепных комбинаций. Сам же Озил рад, что вывел "канониров" на игру в качестве капитана.



"Думаю, мы показали сексуальный футбол сегодня вечером. Горжусь быть капитаном этой команды и этого клуба", - написал Озил в твиттере.