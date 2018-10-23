Озил горд быть капитаном "Арсенала"
После впечатляющей победы над "Лестером" (3:1) Месут Озил признался, что был горд вывести "Арсенал" с капитанской повязкой.
Благодаря вдохновению Озила "канониры" перевернули неудачно складывавшийся поединок на "Эмирейтс", благодаря чему одержали десятую победу подряд во всех турнирах и приблизились к лидерам Премьер-Лиги.
По мнению Месута, его команда показала во всех смыслах сексуальный футбол, провернув несколько великолепных комбинаций. Сам же Озил рад, что вывел "канониров" на игру в качестве капитана.
"Думаю, мы показали сексуальный футбол сегодня вечером. Горжусь быть капитаном этой команды и этого клуба", - написал Озил в твиттере.
23.10.2018 12:00
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Последние комментарии:
Интересно, а фаны Арсенала гордятся своим новым капитаном?
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Ну да... Впервые вы е#ли на поле, а не вас!
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"Думаю, мы показали сексуальный футбол сегодня вечером.
ебались прямо на поле?
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все равно гг парни без яиц
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Епать, немцы такого топаря просрали
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Озил кэп. Теперь я видел всё.
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