Озил горд быть капитаном "Арсенала"

Месут Озил После впечатляющей победы над "Лестером" (3:1) Месут Озил признался, что был горд вывести "Арсенал" с капитанской повязкой.

Благодаря вдохновению Озила "канониры" перевернули неудачно складывавшийся поединок на "Эмирейтс", благодаря чему одержали десятую победу подряд во всех турнирах и приблизились к лидерам Премьер-Лиги.

По мнению Месута, его команда показала во всех смыслах сексуальный футбол, провернув несколько великолепных комбинаций. Сам же Озил рад, что вывел "канониров" на игру в качестве капитана.

"Думаю, мы показали сексуальный футбол сегодня вечером. Горжусь быть капитаном этой команды и этого клуба", - написал Озил в твиттере.




Метки Арсенал, Озил

Автор foxmcfc   

Дата 23.10.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. udaff 23.10.2018 12:44 # udaff
    Интересно, а фаны Арсенала гордятся своим новым капитаном?

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  2. makeewadim 23.10.2018 12:38 # makeewadim
    Ну да... Впервые вы е#ли на поле, а не вас!

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  3. naby-keita 23.10.2018 12:27 # naby-keita
    "Думаю, мы показали сексуальный футбол сегодня вечером.

    ебались прямо на поле?

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  4. chr1s8rown 23.10.2018 12:18 # chr1s8rown
    все равно гг парни без яиц

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  5. moneymaker 23.10.2018 12:13 # moneymaker
    Епать, немцы такого топаря просрали

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  6. danny949494 23.10.2018 12:11 # danny949494
    Озил кэп. Теперь я видел всё.

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