Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Ювентус"

Во вторник вечером "Манчестер Юнайтед" сойдется лицом к лицу с одним из фаворитов Лиги Чемпионов "Ювентусом".

В предыдущие годы "Ювентус" неоднократно очень близко подбирался к заветному трофею, но никак не мог его выиграть. В надежде сделать этот решающий рывок туринский клуб потратился на Криштиану Роналду минувшим летом и теперь связывает еще более высокие ожидания с Лигой Чемпионов.



Тот факт, что у "Ювентуса" самые серьезные намерения в Лиге Чемпионов, подтвердили две победы туринцев в двух первых матчах на групповом этапе. Таким образом, в данный момент чемпионы Серии А на два очка опережают "Юнайтед", который оступился в домашнем противостоянии с "Ювентусом" (0:0).



К слову, та безголевая ничья продлила домашнюю серию "красных дьяволов" без побед до четырех матчей, что прежде еще не случалось в карьере Жозе Моуриньо. Однако португальский тренер, как кажется, преодолел этот кризис, отпраздновав победу 3:2 над "Ньюкаслом".



За победой над "Ньюкаслом" последовала убедительная ничья на выезде против "Челси" (2:2), причем "красные дьяволы" лишились трех очков в этом матче буквально на последних секундах матча. Во втором тайме на "Стэмфорд Бридж" Юнайтед" показал весьма обнадеживающий футбол.



"Я испытываю двойственные чувства после матча с "Челси". Я сказал игрокам, что они должны радоваться, гордиться и чувствовать уверенность в себе от того, как мы играли. В то же время необходимо использовать эту злость от результата, чтобы мотивировать себя на предстоящий большой матч".



"Юнайтед" показал свою форму в двух последних матчах. Мы показали, как можем играть и как хотим играть, поэтому с "Ювентусом" мы постараемся сыграть так же", — сообщил Моуриньо на пресс-конференции.



— Это будет первая встреча "Юнайтед" и "Ювентуса" с сезона 2002/03, когда "дьяволы" выиграли оба матча на групповом этапе Лиги Чемпионов (2:1 дома и 0:3 на выезде).



— "Юнайтед" выиграл все три последних встречи с "Ювентусом" во всех турнирах — больше, чем в девяти первых (2 победы, 2 ничьи, 5 поражений).



— Всего "Юнайтед" противостоял "Ювентусу" 12 раз — больше, чем какой-либо другой команде в еврокубках.



— "Ювентус" проиграл только два из 23 последних матчей на групповом этапе Лиги Чемпионов, причем оба поражения пришлись на встречи с испанскими командами.



— В этом розыгрыше Лиги Чемпионов только Хаким Зийех из "Аякса" нанес ударов больше, не забив (12), чем Маркус Рэшфорд из "Юнайтед" (9).



Нападающий "Юнайтед" Алексис Санчес находится в неважной форме после возвращения из сборной Чили и в этом матче не сыграет. Фил Джонс, Диогу Далот, Скотт Мактоминей, Маруан Феллайни и Джесси Лингард пропустили тренировку в понедельник. Антонио Валенсия не играл с "Челси" в минувший уикенд из-за операции в ротовой полости.



Лига Чемпионов. Группа H. 3-й тур

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Ювентус" (Италия)

Манчестер. Стадион "Олд Траффорд" 22:00 Онлайн-трансляция