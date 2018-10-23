Анонс матча "Шахтер" — "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" продолжит свой путь на групповом этапе Лиги Чемпионов выездным матчем против "Шахтера" во вторник вечером.

"Горожане" встречались с "Шахтером" не далее, чем в прошлом сезоне. Тогда подопечные Хосепа Гвардиолы отпраздновали победу 2:0 дома, но на выезде уступили со счетом 2:1.



На сей раз поражение совсем не входит в планы Гвардиолы, потому что его команда уже совершила одну непредвиденную осечку, проиграв дома "Лиону" в предыдущем туре и упустив лидерство в своей группе.



На пресс-конференции перед этим матчем Гвардиола выразил мнение, что его команда все еще не готова к победе в Лиге Чемпионов, но пообещал приложить все усилия, чтобы преподнести сюрприз.



"Я чувствую, что у нас действительно хорошая команда, и для меня удовольствие работать с этими игроками. Но в этом соревновании тебе необходимо нечто особенное, а этого я пока не ощущаю", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.



— "Сити" неизменно выходил в плей-офф Лиги Чемпионов в пяти предыдущих сезонах, но никогда не добирался дальше 1/2 финала, а в прошлой кампании вылетел в четвертьфинале от "Ливерпуля".



— "Шахтер" еще никогда не проигрывал английским командам в еврокубках на своем поле — пять побед и две ничьи.



— "Шахтер" забивал минимум дважды в каждом из семи последних домашних матчей Лиги Чемпионов, но при этом потерпел два поражения.



— "Сити выиграл четыре из шести последних выездных матчей в Лиге Чемпионов, два оставшихся проиграв.



— В 15 последних матчах на групповом этапе Лиги Чемпионов "Сити" лишь однажды не удалось забить — то было поражение 4:0 от "Барселоны" в октябре 2016.



— 17 из 19 последних голов "Шахтера" в Лиге Чемпионов были забиты южноамериканскими игроками, включая 14 бразильцами.



— Серхио Агуэро может стать первым игроком в истории "Сити", который провел 50 матчей за клуб в Лиге Чемпионов.



— Агуэро забил 22 гола за "Сити" на групповом этапе Лиги Чемпионов. Среди английских клубов только у экс-нападающего "Челси" Дидье Дрогба этот показатель лучше (23).



Защитник Кайл Уолкер и полузащитник Кевин Де Брюйне решили свои проблемы со здоровьем и готовы сыграть за "Сити". Данило, Фабиан Дельф и Илкай Гюндоган травмированы.



Лига Чемпионов. Группа F. 3-й тур

"Шахтер" (Украина) — "Манчестер Сити" (Англия)

Харьков. Стадион "Металлист" 22:00 Онлайн-трансляция