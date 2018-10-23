Роналду рассказал, что чувствует перед матчем с "Юнайтед"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что чувствует, готовясь к матчу Лиги Чемпионов против своего бывшего клуба "Манчестер Юнайтед".

Минувшим летом Роналду положил конец многолетним спекуляциям насчет возможного возвращения в "Юнайтед", сменив "Реал" на "Ювентус" по сделке стоимостью 100 миллионов фунтов.



Ранее Криштиану уже доводилось приезжать на "Олд Траффорд" с "Реалом", однако в этот раз 33-летний португалец снова преисполнен эмоций — а также уважения к команде Жозе Моуриньо.



"У "Юнайтед" хорошая команда, они играют дома, и нам будет тяжело. Но у нас есть свои орудия. Мы — "Ювентус", мы заранее знаем, что нам будет тяжело, но я думаю, у нас есть шансы. Если мы сыграем хорошо — так, как тренер хочет — у нас будут хорошие шансы на победу. Мы должны уважать "Манчестер Юнайтед", у них великолепная команда с опытном тренером, но я надеюсь и ожидаю, что "Ювентус" выиграет матч".



"Возвращение сюда — это очень эмоционально для меня. Я знаю все об их истории. Я выигрывал здесь трофеи: кубки, лиги, Лигу Чемпионов. Я никогда не забуду сэра Алекса Фергюсона и, пользуясь случаем, хотел бы пожелать ему всего наилучшего", — цитирует Роналду The Independent.