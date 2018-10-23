Лукаку потребовал от "Юнайтед" лучше начинать матчи

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку считает, что его команда должна лучше начинать свои матчи.

В двух своих последних матчах — победном против "Ньюкасла" и ничейном против "Челси" — "красные дьяволы" буквально преображались после перерыва, тогда как в первом тайме оба раза демонстрировали весьма посредственный футбол.



Слабое начало матча также стоило "Юнайтед" очков против "Брайтона" и "Вест Хэма" ранее в сезоне, и Лукаку видит в этом проблему, которую необходимо решить.



"Нам нужен план каждый раз, когда мы выходим на поле, но я не знаю, как это объяснить. Нам нужно просто перестать быть такими пассивными. Нам нужно начинать матч с гораздо большей уверенностью в себе и гораздо активнее в атакующей фазе".



"Мы хорошо оснащены в атаке, но когда мяч у тебя, ты должен им пользоваться. Первые таймы двух последних матчей мы начинали медленно — без инициативы с мячом, без движения. Во вторых таймах у нас получалось все, чего мы хотели. Именно поэтому мы отыгрывались и добивались отличных результатов".



"Теперь ключ в том, чтобы начинать матчи так, как мы играем во вторых таймах", — цитирует Лукаку The Telegraph.