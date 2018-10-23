Семь вещей, что мы узнали в 9-м туре

В 9-м туре Премьер-Лиги "Челси" только на последних секундах избежал поражения против "Манчестер Юнайтед", а в результате потери очков слегка отпустил вперед "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". В то же время "Кардифф" одержал свою первую победу в сезоне, Уго Льорис прошел тест на профпригодность, а "Арсенал" снова выиграл.





Мартиаль пришел на помощь Моуриньо



Отношения французского форварда и менеджера "Манчестер Юнайтед" всегда выглядели прохладными, но в критический для Моуриньо момент именно Мартиаль становится его палочкой-выручалочкой. Француз забил один из мячей в драматичной игре с "Ньюкаслом", а в субботу оформил дубль на поле "Челси", напомнив о том, что с технической точки зрения именно он является лучшим финишером "Юнайтед".



Сам результат оставил для Моуриньо и его команды двоякое впечатление. Если брать расклады перед матчем и после первого тайма, гости с радостью согласились бы на ничейный результат. Но ход второго тайма полностью изменил ожидания, и пропущенный на последней минуте мяч выглядел для МЮ большим разочарованием. Тем не менее, манкунианцы ближе всех в этом сезоне подобрались к победе над "Челси", а показанная игра позволяет им с чуть большим оптимизмом смотреть на вторничный матч Лиги Чемпионов против "Ювентуса".



Льорис оправдывается за ошибки



Без Кристиана Эриксена (он вышел на замену во втором тайме) в составе "Тоттенхэм" снова выглядел средне в атаке, и в итоге гостевую победу над "Вест Хэмом" ему обеспечил гол Эрик Ламелы, а также линия обороны. В первую очередь — голкипер Уго Льорис, совершивший два определяющих сейва по ходу второго тайма, когда хозяева поля завладели инициативой.



Поставить под сомнение Льориса в последнее время было легко. Он определенно разочаровал клуб, попавшись на вождении в нетрезвом виде, и вопросы стала вызывать игра капитана "шпор" на футбольном поле. Но француз встал на путь искупления — и субботняя игра на поле "Вест Хэма" должна ему в этом помочь.



"Брайтон" снова побеждает на выезде



Три очка в игре с "Вест Хэмом" улучшили настроение в Брайтоне, где очевидные проблемы команды на старте маскировались единственной победой над "Манчестер Юнайтед". По выездным матчам вопросы все равно никуда не делись: в Ньюкасл "чайки" отправлялись, не выиграв ни разу в 17 последних играх чемпионата на чужих полях.



Не должны были подопечные Криса Хьютона побеждать и на этот раз. Бывшая команда менеджера "Брайтона" выдала свой безоговорочно лучший матч сезона. Предвкушая слабость соперника, Рафа Бенитес наконец отправил свою команду атаковать, но 30 ударов по воротам и почти 70 процентов владения не привели к результату. Команде Хьютона в то же время хватило одного гола (совместного производства Искьердо и Кайала), чтобы прервать свою длительную выездную серию. И если "Брайтон" может в целом опереться на удачу и домашнюю форму, то у "Ньюкасла" нет ни первого, ни второго. Пять поражений в пяти стартовых матчах на своем поле — это вообще плохая примета.



"Кардифф" начинает побеждать



Субботнюю встречу в Уэльсе оба соперника видели идеальной возможностью взять три очка. "Кардифф" до этого тура не побеждал вообще — ему мешала скромная игра в атаке. "Фулхэм" побеждал только раз, и преградой "дачников" стала ужасная игра в обороне. В очной встрече обе команды надеялись оттолкнуться от слабостей соперника, достигнув желаемого результата.



"Кардифф" в этом преуспел больше, и под такими обстоятельствами команду Нила Уорнока вообще прорвало. Главной угрозой воротам "Фулхэма" стал вингер Джош Мерфи, регулярно убегавший за спины защитникам соперника, на совести которых уже 25 пропущенных мячей в девяти матчах. "Кардифф" в итоге забил четыре гола — ровно столько, сколько команде Уорнока удалось забить в предыдущих восьми встречах.



Возвращение Харта в Манчестер не удалось



Бывший голкипер "Манчестер Сити" получил заслуженные овации от болельщиков "горожан" перед стартом поединка, но он был бы рад избежать этой душевной встречи в субботу. В воротах Харта побывало пять мячей, и разгромное поражение "Бернли" прервало беспроигрышную серию команды Дайча, взявшей семь очков в трех предыдущих встречах.



Харт, на самом деле, не был виновником ни одного из пропущенных голов. Скорее, благодаря нему "Бернли" не пропустил больше: только голкипер "Брайтона" Мэттью Райан совершил в этом туре больше сейвов, чем Харт. Более того, у Шона Дайча были справедливые упреки в сторону арбитра, не раз ошибшегося в пользу "Сити". Но итоговые 5:0 лишают эти подробности значения. Равно как и Харта слабо утешают овации болельщиков "Сити", а также пара выдающихся сейвов.



"Хаддерсфилд" не безнадежен



После игры с "Ливерпулем" Дэвид Вагнер и сам признал, что он зачастил со словами о качестве игры своей команды после очередного поражения. Но на этот раз менеджер "Хаддерсфилда" заслуживал симпатию: его команда провела действительно хороший поединок и должна была взять хотя бы одно очко в матче с "Ливерпулем". Вместо привычного мучения с мячом и командной обороны "терьеры" предложили нацеленность на атаку и высокий прессинг, которому может позавидовать и сам "Ливерпуль".



"Хаддерсфилд" был лишен заслуженного пенальти в первом тайме, но в конечном счете хозяева пострадали от недостатка индивидуального класса у своих футболистов. Там, где Лоран Депуатр и Филип Биллинг тратили лишнее время на принятие решения, Джердан Шакири и Мохамеда Салах разыграли все быстро и внешне просто. Как итог, "Ливерпуль" при своей посредственной игре заработал три очка, а "Хаддерсфилд", сыграв куда выше привычного уровня, по-прежнему остается без голов на собственном поле.



"Арсенал" не отходит от плана



Команда Унаи Эмери в последние недели предложила надежный вариант для выгодной ставки. "Арсенал" не просто выигрывает каждый матч, но делает это с одинаковым сценарием — после ничьей в первом тайме. В понедельник все тоже пошла по плану. Победа над "Лестером" стала уже седьмой такой и позволила "канонирам" сравняться в турнирной таблице с соседями из "Челси" и "Тоттенхэма".



"Арсенал" выглядел не лучшим образом в первом тайме, пропустил по делу, но забил в быстрой контратаке, которую завершил точным ударом Месут Озил. Во втором тайме немец (игравший с капитанской повязкой) устроил настоящее представление, отдав голевую передачу на Пьер-Эмерика Обамеянга и поучаствовав в еще одном взятии ворот "Лестера". Как и Озил, больше участие в достижении результата принял и Эктор Беллерин, на счету которого два голевых паса. Не стоит забывать и о роли Унаи Эмери: выход Обамеянга и параллельные перестановки на поле принесли "Арсеналу" результат в течение двух минут.



"Канониры" провели настолько мощный отрезок, что можно было легко забыть и о первом тайме "Лестера", и о том, что Уилфрид Ндиди едва не вывел гостей вперед при счете 1:1 — "канониров" после его удара головой спасла перекладина.



Иван Громиков специально для FAPL.ru