Озил стал самым результативным немцем в истории Премьер-Лиги

Благодаря своему голу в ворота "Лестера" накануне вечером плеймейкер "Арсенала" Месут Озил стал самым результативным немецким игроком в истории Премьер-Лиги.

В понедельник на "Эмирейтс" Озил наглядно продемонстрировал, почему клуб платит ему 300 тысяч фунтов в неделю. Месут провел просто гениальный матч, отличившись самостоятельно и поучаствовав в двух других голах своей команды.



Поспособствовав победе со счетом 3:1, Озил вырвался на первое место в рейтинге результативности среди своих соотечественников. Гол в ворота "лис" стал для Месута его 30-м в рамках Премьер-Лиги, и это на один больше, чем у Юргена Клинсманна и Уве Реслера, которые в свое время забивали за "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити", соответственно.



Следом за Озилом, Клинсманном и Реслером в рейтинге самых результативных игроков из Германии в Премьер-Лиге идут Роберт Хут (19 голов), Лукас Подольски (19) и Михаэль Баллак (17). Таким образом, рекорд Месута может остаться непокоренным надолго.