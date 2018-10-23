Пюэль: "Там был пенальти и удаление"

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль считает, что рефери Крис Кавана должен был назначить пенальти в ворота "Арсенала" и удалить защитника "канониров" Роба Холдинга в начале матча на "Эмирейтс".

На 18-й минуте матча, выигранного "Арсеналом" 3:1, Холдинг коснулся мяча рукой при борьбе на втором этаже. Этот инцидент случился прямо на глазах рефери, однако Кавана отказался назначить 11-метровый.



На тот момент счет еще не был открыт, а у Холдинга уже была одна желтая карточка. Вмешайся рефери, и игра могла пойти совсем по-другому, считает Пюэль.



"Я не понимаю, почему рефери не свистнул и не назначил пенальти. В том эпизоде был пенальти, а также была вторая желтая карточка. Эта ситуация могла изменить дальнейшее течение матча".



"В начале второго тайма мы совершали много потерь и позволяли сопернику слишком легко забирать мяч, из-за чего оказались под давлением. Но у нас были возможности забить и снова повести в счете, взять хотя бы попадание Ндиди в перекладину".



"Этот матч заставляет меня о многом сожалеть, потому что мы продемонстрировали свое мастерство, и нам очень не повезло с решением рефери", — сообщил Пюэль Sky Sports.



Голкипер "лис" Каспер Шмейхель также посетовал на судейство.



"Мы не получили помощи от арбитров. Я никогда не видел более чистого пенальти. С этим тяжело смириться, потому что мы были так хороши в первом тайме, но во втором тайме нам следовало сыграть гораздо лучше", — сообщил Шмейхель.