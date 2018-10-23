Эмери: "Арсенал" победил, играя от сердца"
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери считает, что его команде удалось одержать волевую победу над "Лестером", "играя от сердца".
"Канониры" откровенно проспали начало домашнего матча против "лис", позволив сопернику играть в доминирующей манере первые полчаса. Логичным следствием этого стал гол Бена Чилуэлла.
Однако перед самым перерывом Месут Озил сравнял счет, а дубль вышедшего на замену Пьер-Эмерика Обамеянга во втором тайме позволил "Арсеналу" оформить 10-ю победу подряд — 3:1. Эмери остался очень доволен тем, как действовала его команда, за исключением первой трети матча.
"Сегодня мы одержали победу, когда начали играть от сердца. В первые 30 минут мы не контролировали игру, и нам пришлось страдать. Однако мы счастливы, потому что в этом отражается наше развитие и наш стиль. Нам потребовалось перестроиться и заиграть с сердцем, чтобы одержать победу".
"У нас очень высокие требования, потому что мы должны контролировать игру лучше, чем у нас выходит сейчас. Например, сегодня мы не показывали хорошего футбола первые 30 минут, но оставшиеся 60 минут команда играла, демонстрируя мастерство, организацию и сердце. Кроме того, очень важна атмосфера, которую обеспечили болельщики", — цитирует Эмери Sky Sports.
Также Унаи отказался выделить Озила, чей гений сыграл важную роль в результате.
"Нам необходимо еще 10 игроков вдобавок к Месуту, а иногда к Ааарону. Также мы можем играть с ними обоими, а в предыдущем матче, с "Фулхэмом" на выезде, мы играли с двумя нападающими и тоже показали очень хорошую игру. Месут провел хороший матч, но я верю в каждого игрока, на каждой позиции", — добавил Эмери.
23.10.2018 01:35
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слишком много сердца
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