"Арсенал" выиграл 10-й матч подряд
"Арсенал одержал волевую победу 3:1 над "Лестером", продлив свою выигрышную серию до 10 матчей с учетом всех соревнований.
Относительно победы 1:5 над "Фулхэмом" в старте "канониров" появились Штефан Лихтштайнер и получивший капитанскую повязку Месут Озил. Они заменили Начо Монреаля и Данни Уэлбека. Петр Чех и Сократис Папастатопулос не успели решить свои проблемы со здоровьем в срок.
В центр обороны "лис" вернулся Джонни Эванс, заменив дисквалифицированного Уэса Моргана. В остальном стартовый состав команды Клода Пюэля не изменился.
Начало матча осталось за гостями, причем с подавляющим перевесом. Уже на второй минуте Келечи Ихеаначо убежал по правому флангу, ворвался в штрафную и нанес удар, но после рикошета от Роба Холдинга мяч пошел мимо.
На шестой минуте Ихеаначо вновь оказался на ударной позиции, закрутив мяч с подступов к штрафной площади, однако Бернд Лено в прыжке отвел угрозу от своих ворот.
"Лестер" продолжал оказывать давление и на 17-й минуте, по справедливости, должен был получить пенальти. Холдинг, сражаясь на втором этаже, сыграл рукой — нечаянно, но в то же время явно. Впрочем, рефери отказался вмешаться в игру.
На 20-й минуте у ворот "Арсенала" вновь было горячо. Харри Магуайр без помех наносил удар головой после навеса со штрафного, но Лено повторно продемонстрировал свое мастерство.
В конце концов гости "лисы" добились своего. На 31-й минуте Бен Чилуэлл на высочайшей скорости ушел от Эктора Беллерин, ворвался в штрафную площадь по левому краю и пробил. Рикошетом от ноги защитника-вегана мяч полетел в противоход Лено — 0:1.
Естественно, что после забитого гола "Лестер" отошел назад и отдал инициативу "канонирам". Хозяева были активны, много двигались, однако воротам Каспера Шмейхеля по-настоящему почти не угрожали.
Тем не менее, в самой концовке тайма "Арсеналу" удалось сравнять счет. Получив кучу свободного пространства в середине поля, Озил продвинулся вперед, отдал направо Беллерину, а тот выполнил ответную передачу. В завершении комбинации Месут пробил в касание с левой ноги из центра штрафной, и мяч, коснувшись штанги, оказался в воротах — 1:1.
Второй тайм хозяева начали не в пример лучше, однако "Лестер" сохранял организацию и не слишком прижимался к своим воротам. Более того, на 58-й минуте "лисы" разыграли угловой, и Уилфрид Ндиди головой пробил в перекладину.
Однако на 63-й минуте "канонирам" все-таки удалось разорвать чужую оборону. Озил сделал идеальную передачу за спину защитнику на правый край, откуда Беллерин прострелил к воротам, а едва появившемуся на замену Пьер-Эмерику Обамеянгу лишь оставалось подставить ногу — 2:1.
Спустя еще две минуты Обамеянг оформил дубль, завершив стремительную комбинацию. Александр Лакасетт пасом нашел в штрафной Озила, а тот технично подсек мяч перед голкипером, и Пьер-Эмерик вновь поразил ворота с трех метров — 3:1.
"Лестер" был окончательно надломлен, однако и "Арсенал" уже успокоился, поэтому в остатке матча игра протекала довольно спокойно. Впрочем, равной игру назвать было нельзя — "канониры" владели инициативой и продолжали атаковать, пускай уже совсем не так напористо, как прежде.
"Арсенал" продолжает побеждать в своеобразном стиле, оставляя очень много шансов сопернику. На сей раз "канониров" вновь выручило высочайшее мастерство атакующих игроков. Унаи Эмери есть над чем работать, однако результаты не могут не воодушевлять.
"Арсенал" — "Лестер". Отчет о матче
22.10.2018 23:55
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Последние комментарии:
Озил ну что за топарь.
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тб 2.5 и победа арса самая смелая
Источник: http://fapl.ru/posts/66084/?c=1#c6740048
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Надо чтобы кто-то объяснил Эмери, что в футбольном матче есть и первый тайм!
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Осталось выкинуть из 4ки портовых шмар, и можно заканчивать в таком виде чемпионат.
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очередной отскок благодаря слепому латентному любителю поиграться с чужими шкодранами на судье. так бы пенка+кк и легкие 3-1 только в другую сторону.
рот эмери>рот сафа.
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Рикошетом от ноги защитника-вегана мяч полетел в противоход Лено — 0:1
Автор же не из Усть-Пердуйка чтобы такие шутейки классные отмачивать. Фраза для фансайта петунхема, чес слово. Чего как принебрежительно то к игроку? Да и кому какое дело, что он ест? В общем впервые михайло меня расстроил.
Ребята молодцы, два матча до экзамена :)
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Вопрос: куда и зачем ушел Варди в конце матча?
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Нурмагомедов оказался невезучим
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов выразил симпатии трем спортивным клубам, и все они потерпели поражение. Результаты матчей размещены на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ) и на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Нурмагомедов 21 октября поддержал петербургский СКА перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. «Вперед, СКА. Мужики, покажите характер и дисциплину. Победа не заставит ждать», — написал спортсмен в Instagram-аккаунте. СКА проиграл 1:2 в серии буллитов.
Ранее 21 октября дагестанский боец посетил матч 11-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и тульским «Арсеналом». «Сегодня буду болеть за «Спартак», — ответил Нурмагомедов на вопрос корреспондента Sport24. Матч завершился победой тульской команды со счетом 2:3.
19 октября спортсмен пожелал удачи махачкалинскому «Анжи» в матче 11-го тура РПЛ против московского ЦСКА. Встреча закончилась победой армейцев со счетом 2:0.
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Не думал что племянник скумовского негриллы такой окуенный дриблер. Мяч хорошо держит и уверенно играет уже какую игру.
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Озила до 30-й минуты на поле не видно было, но оставшихся 60 ему хватило, чтобы стать безусловным героем матча. молодец. давно не помню такого от турка
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В команде хорошая атмосфера и это радует, надеюсь и дальше будут забивать больше чем пропускают. С Ливерпулем матч будет интересным и думаю что возможно повторят перестрелку 4:4 только с другими героями. Всех канониров с победой а петушкам сидеть тихо под шконкой ))
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Озилище ожил
Арсенал в гонке
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Озил впервые показал что когда-то был топ игроком
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Ну и где вы пид*ры еб*ные которые п*здели что какой-то там Лестер выиграет у Арсенала ?
Допизделись у*бки БЛ*ТЬ, ну и как вам на вкус большой красный Х*й а бл*ди? Только и умеете что п*здеть!!!
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Жаль Ляказет ушел без гола. С обороной конечно все плачевно, Лихштайнер похоже ваще не понял куда попал, даже Джака на его позиции сыграл лучше. Теперь уже дежурная победа для Арсенала. Главное сейчас не проиграть спортингу и забрать свли 3 поинта на Селхерсте.
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Торейра реально хорош, маленький, юркий и цепкий, молодой Касорла только с лучшим отбором. Озил гений и это все знают но и Обама хорош. Ара и Холдинг идут накуй из состава прихватив Лихштайнера.
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Лондон вперед!
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Быстрее бы матч с распетувшимися гг))
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Неужели Эмери действительно топарь..
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Арсенал настолько крут, что выигрывает сам у себя
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