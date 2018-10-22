"Арсенал" выиграл 10-й матч подряд

"Арсенал одержал волевую победу 3:1 над "Лестером", продлив свою выигрышную серию до 10 матчей с учетом всех соревнований.

Относительно победы 1:5 над "Фулхэмом" в старте "канониров" появились Штефан Лихтштайнер и получивший капитанскую повязку Месут Озил. Они заменили Начо Монреаля и Данни Уэлбека. Петр Чех и Сократис Папастатопулос не успели решить свои проблемы со здоровьем в срок.



В центр обороны "лис" вернулся Джонни Эванс, заменив дисквалифицированного Уэса Моргана. В остальном стартовый состав команды Клода Пюэля не изменился.



Начало матча осталось за гостями, причем с подавляющим перевесом. Уже на второй минуте Келечи Ихеаначо убежал по правому флангу, ворвался в штрафную и нанес удар, но после рикошета от Роба Холдинга мяч пошел мимо.



На шестой минуте Ихеаначо вновь оказался на ударной позиции, закрутив мяч с подступов к штрафной площади, однако Бернд Лено в прыжке отвел угрозу от своих ворот.



"Лестер" продолжал оказывать давление и на 17-й минуте, по справедливости, должен был получить пенальти. Холдинг, сражаясь на втором этаже, сыграл рукой — нечаянно, но в то же время явно. Впрочем, рефери отказался вмешаться в игру.



На 20-й минуте у ворот "Арсенала" вновь было горячо. Харри Магуайр без помех наносил удар головой после навеса со штрафного, но Лено повторно продемонстрировал свое мастерство.



В конце концов гости "лисы" добились своего. На 31-й минуте Бен Чилуэлл на высочайшей скорости ушел от Эктора Беллерин, ворвался в штрафную площадь по левому краю и пробил. Рикошетом от ноги защитника-вегана мяч полетел в противоход Лено — 0:1.



Естественно, что после забитого гола "Лестер" отошел назад и отдал инициативу "канонирам". Хозяева были активны, много двигались, однако воротам Каспера Шмейхеля по-настоящему почти не угрожали.



Тем не менее, в самой концовке тайма "Арсеналу" удалось сравнять счет. Получив кучу свободного пространства в середине поля, Озил продвинулся вперед, отдал направо Беллерину, а тот выполнил ответную передачу. В завершении комбинации Месут пробил в касание с левой ноги из центра штрафной, и мяч, коснувшись штанги, оказался в воротах — 1:1.



Второй тайм хозяева начали не в пример лучше, однако "Лестер" сохранял организацию и не слишком прижимался к своим воротам. Более того, на 58-й минуте "лисы" разыграли угловой, и Уилфрид Ндиди головой пробил в перекладину.



Однако на 63-й минуте "канонирам" все-таки удалось разорвать чужую оборону. Озил сделал идеальную передачу за спину защитнику на правый край, откуда Беллерин прострелил к воротам, а едва появившемуся на замену Пьер-Эмерику Обамеянгу лишь оставалось подставить ногу — 2:1.



Спустя еще две минуты Обамеянг оформил дубль, завершив стремительную комбинацию. Александр Лакасетт пасом нашел в штрафной Озила, а тот технично подсек мяч перед голкипером, и Пьер-Эмерик вновь поразил ворота с трех метров — 3:1.



"Лестер" был окончательно надломлен, однако и "Арсенал" уже успокоился, поэтому в остатке матча игра протекала довольно спокойно. Впрочем, равной игру назвать было нельзя — "канониры" владели инициативой и продолжали атаковать, пускай уже совсем не так напористо, как прежде.



"Арсенал" продолжает побеждать в своеобразном стиле, оставляя очень много шансов сопернику. На сей раз "канониров" вновь выручило высочайшее мастерство атакующих игроков. Унаи Эмери есть над чем работать, однако результаты не могут не воодушевлять.



"Арсенал" — "Лестер". Отчет о матче