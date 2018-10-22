Лукаку считает, что ему не хватает взаимопонимания с партнерами по МЮ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку выразил мнение, что его проблемы возле чужих ворот вызваны недостаточным взаимопониманием с партнерами по команде на футбольном поле.

Всего лишь несколько дней назад Лукаку вернулся из сборной Бельгии, где отметился дублем в матче Лиги Наций против Швейцарии. Совсем другая история в клубе, где Ромелу забил только четыре гола в 12 поединках этого сезона — и ни одного в семи последних.



Если Лукаку не удастся отличиться и против "Ювентуса" во вторник вечером, то это будет его самая продолжительная серия без голов с момента своего перехода в "Юнайтед" за 75 миллионов фунтов в 2017 году. В преддверии матча Лиги Чемпионов Ромелу попытался найти этому объяснение.



"За сборную Бельгии я выступаю уже 10 лет, с 16-летнего возраста. Там игроки знают меня гораздо лучше".



"Здесь же, думаю, мы с моими партнерами по команде можем улучшить командную работу и играть гораздо лучше. Мы работаем над этим".



"Игрок должны узнать меня и узнать, как я двигаюсь. Когда это начнет получаться, думаю, я буду демонстрировать те же результаты, что и в сборной Бельгии", — цитирует Лукаку Daily Mirror.