Виллиан призвал "Челси" не становиться зависимым от Азара

Вингер "Челси" Виллиан заявил, что его команда не может слишком полагаться на плеймейкера Эдена Азара.

На старте нового сезона Азар выглядит абсолютно лучшим игроком своего клуба и, возможно, всей Премьер-Лиги, возглавляя бомбардирскую гонку с семью голами в девяти матчах.



Однако Виллиан видит в великолепной форме 27-летнего бельгийца возможный источник проблем. Бразилец предупреждает партнеров, что нельзя расслабляться и каждый раз надеяться, что Азар сделает результат.



"Мы знаем, насколько Азар важен для нас, но у нас отличная команда со множеством классных игроков. Иногда ему не удается забить или отдать результативную передачу, поэтому мы нуждаемся во всей команде. Иногда он пытается, но у него не получается".



"Другие игроки должны работать сообща и пытаться что-нибудь создать вместе. Против "Манчестер Юнайтед" именно так и было".



"Эден пытался забить, пытался идти в дриблинг, но они каждый раз атаковали его вдвоем или втроем, когда он получал мяч. Возможно, поэтому ему был сложно".



"Будут ли другие команды делать его своей мишенью? Конечно. В такого рода матчах к нему будет повышенное внимание, но это лишь означает, что у других появится больше пространства", — сообщил Виллиан Evening Standard.