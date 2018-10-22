Гвардиола: "Сити" не готов выиграть Лигу Чемпионов"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда по-прежнему не готова к победе в Лиге Чемпионов.

В доминирующем стиле выиграв Премьер-Лигу в прошлом сезоне, не менее уверенно "горожане" начали и эту кампанию. Однако этого все равно мало, чтобы претендовать на победу в Лиге Чемпионов, считает Гвардиола, хотя и не отказывается от борьбы.



"Я родился в Барселоне и там же вырос. Когда начинаешь играть, они заставляют тебя понять кровью и телом, что единственный способ выжить — это побеждать. Но также я научился, что жизнь продолжается и в следующем сезоне у тебя будет другой шанс, если ты не побеждаешь".



"Мы приложим больше усилий, чтобы выиграть это соревнование. Увиденное в прошлом сезоне убедило меня в том, что во многих отношениях мы не готовы к победе. Так это чувствую я".



"Это не означает, что не мы не попытаемся. Чтобы выиграть это соревнование, недостаточно одного лишь желания. Нужно, чтобы сложились многие обстоятельства, нужен опыт. Поэтому у нас еще нет достаточного для победы".



"Необходимо, чтобы все в клубе, включая президента, владельцев и болельщиков, проявили желание и сплотились в едином порыве для достижениях поздних стадий. Когда это произойдет, каждый почувствует это", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.