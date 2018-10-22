Гвардиола: "Сити" не готов выиграть Лигу Чемпионов"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда по-прежнему не готова к победе в Лиге Чемпионов.

В доминирующем стиле выиграв Премьер-Лигу в прошлом сезоне, не менее уверенно "горожане" начали и эту кампанию. Однако этого все равно мало, чтобы претендовать на победу в Лиге Чемпионов, считает Гвардиола, хотя и не отказывается от борьбы.

"Я родился в Барселоне и там же вырос. Когда начинаешь играть, они заставляют тебя понять кровью и телом, что единственный способ выжить — это побеждать. Но также я научился, что жизнь продолжается и в следующем сезоне у тебя будет другой шанс, если ты не побеждаешь".

"Мы приложим больше усилий, чтобы выиграть это соревнование. Увиденное в прошлом сезоне убедило меня в том, что во многих отношениях мы не готовы к победе. Так это чувствую я".

"Это не означает, что не мы не попытаемся. Чтобы выиграть это соревнование, недостаточно одного лишь желания. Нужно, чтобы сложились многие обстоятельства, нужен опыт. Поэтому у нас еще нет достаточного для победы".

"Необходимо, чтобы все в клубе, включая президента, владельцев и болельщиков, проявили желание и сплотились в едином порыве для достижениях поздних стадий. Когда это произойдет, каждый почувствует это", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.



Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2018 21:00

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  1. kojan 22.10.2018 22:28 # kojan
    реально оценивает силы и возможности клуба, не впадает в экстаз от коллективного камлания: мы "великий" клуб, чемп можно не начинать, ушастого берём, как это делает больная головой и геморроем ливерня...

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  2. wolfsmensch 22.10.2018 21:45 # wolfsmensch
    Барса, Реал, Бавария в кризисе, а он не готов. Когда как не сейчас?!

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  3. rap-woiska 22.10.2018 21:43 # rap-woiska
    постелил солому называется

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