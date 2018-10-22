Косьелни провел первую полноценную тренировку с апреля

Лоран Косьелни Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни впервые за пять месяцев провел полноценную тренировку с командой.

Из-за травмы ахилла Косьелни досрочно завершил прошлый сезон и не попал на Чемпионат Мира в России, где сборная Франции выиграла золото. Чуть позже Лоран и вовсе закончил международную карьеру.

Изначально ожидалось, что 33-летний защитник вернется на поле только к Новому Году, однако Косьелни восстановился со значительным опережением срока, а в понедельник впервые занимался в общей группе без каких-либо ограничений.

Как сообщает Evening Standard, французу потребуется еще несколько недель, чтобы вернуться в форму. На появление Косьелни на футбольном поле стоит рассчитывать в ноябре.



Метки Арсенал, Косьелни, травмы

Автор foxmcfc   

Дата 22.10.2018 20:00

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  1. reams 22.10.2018 20:20 # reams
    а вот и топарь возвращается в защиту, забетонирует центр, что надо

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  2. chebrec 22.10.2018 20:17 # chebrec
    Медики в арсенале творят чудеса

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