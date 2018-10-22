Моуриньо не вернется в "Реал" и нацелен на новый контракт с МЮ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо исключил свое возвращение в "Реал" и заявил о намерении заслужить новый контракт с "красными дьяволами".

После провального старта сезона Хулен Лопетеги оказался на грани увольнения из "Реала". Испанские медиа уже вовсю спекулируют о возможном возвращении Моуриньо в Мадрид.



Однако сам Жозе доволен обстановкой в "Юнайтед", несмотря на громадное давление и недостаточно хорошие результаты. Более того, Моуриньо хочет остаться в Манчестере за пределы 2020 года, когда истекает его действующий контракт.



"Мое будущее здесь. У меня есть контракт, и до последнего дня своего контракта я буду думать только о "Манчестер Юнайтед". Также я был бы счастлив остаться дольше, чем действует мой контракт", - сообщил Моуриньо Evening Standard.