Моуриньо не вернется в "Реал" и нацелен на новый контракт с МЮ
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо исключил свое возвращение в "Реал" и заявил о намерении заслужить новый контракт с "красными дьяволами".
После провального старта сезона Хулен Лопетеги оказался на грани увольнения из "Реала". Испанские медиа уже вовсю спекулируют о возможном возвращении Моуриньо в Мадрид.
Однако сам Жозе доволен обстановкой в "Юнайтед", несмотря на громадное давление и недостаточно хорошие результаты. Более того, Моуриньо хочет остаться в Манчестере за пределы 2020 года, когда истекает его действующий контракт.
"Мое будущее здесь. У меня есть контракт, и до последнего дня своего контракта я буду думать только о "Манчестер Юнайтед". Также я был бы счастлив остаться дольше, чем действует мой контракт", - сообщил Моуриньо Evening Standard.
22.10.2018 19:00
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циган фарева в памойке
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Красавчик. мужчина. чмоу и скам - идеальная пара.
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Пожизненный контракт с клубом этому господину
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йобанавротбля!
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