Моуриньо не вернется в "Реал" и нацелен на новый контракт с МЮ

Жозе Моуриньо Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо исключил свое возвращение в "Реал" и заявил о намерении заслужить новый контракт с "красными дьяволами".

После провального старта сезона Хулен Лопетеги оказался на грани увольнения из "Реала". Испанские медиа уже вовсю спекулируют о возможном возвращении Моуриньо в Мадрид.

Однако сам Жозе доволен обстановкой в "Юнайтед", несмотря на громадное давление и недостаточно хорошие результаты. Более того, Моуриньо хочет остаться в Манчестере за пределы 2020 года, когда истекает его действующий контракт.

"Мое будущее здесь. У меня есть контракт, и до последнего дня своего контракта я буду думать только о "Манчестер Юнайтед". Также я был бы счастлив остаться дольше, чем действует мой контракт", - сообщил Моуриньо Evening Standard.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Реал, слухи

Автор foxmcfc   

Дата 22.10.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1045

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  1. frisby 22.10.2018 20:11 # frisby
    циган фарева в памойке

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  2. gerrard08 22.10.2018 19:57 # gerrard08
    Красавчик. мужчина. чмоу и скам - идеальная пара.

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  3. voldemor 22.10.2018 19:44 # voldemor
    Пожизненный контракт с клубом этому господину

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  4. mancunia-planet 22.10.2018 19:07 # mancunia-planet
    йобанавротбля!

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