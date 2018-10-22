FA накажет ассистента Сарри, а не Моуриньо
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо избежал наказания за стычку, произошедшую в концовке матча против "Челси", зато обвинения были выдвинуты в адрес ассистента "синих" Марко Янни.
Конфликт, в который оказались вовлечены около двух десятков людей, включая представителей обоих тренерских штабов и стюардов, стал горячей темой для обсуждений после ничьей 2:2 на "Стэмфорд Бридж" в субботу.
Изучив отчет рефери Майка Дина, Ассоциация решила не применять никаких санкций к Моуриньо. Жозе лишь получил формальное напоминание о своих обязанностях во время пребывания в технической зоне.
Зато претензии у FA возникли к Марко Янни, который и спровоцировал этот конфликт, махнув кулаком перед лицом Моуриньо, а затем вернувшись к скамейке "Юнайтед" и еще раз бурно изобразив свою радость от гола Росса Баркли на исходе компенсированного времени.
Теперь у помощника Маурицио Сарри есть время до вечера четверга, чтобы ответить на обвинения в неподобающем поведении.
22.10.2018 18:30
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Судья продажная казьел ти
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похоже в унитазе под названием бридж все дозволено .
что делает член тренерского штаба пенсов на тех зоне мю ?
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