FA накажет ассистента Сарри, а не Моуриньо

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо избежал наказания за стычку, произошедшую в концовке матча против "Челси", зато обвинения были выдвинуты в адрес ассистента "синих" Марко Янни.

Конфликт, в который оказались вовлечены около двух десятков людей, включая представителей обоих тренерских штабов и стюардов, стал горячей темой для обсуждений после ничьей 2:2 на "Стэмфорд Бридж" в субботу.



Изучив отчет рефери Майка Дина, Ассоциация решила не применять никаких санкций к Моуриньо. Жозе лишь получил формальное напоминание о своих обязанностях во время пребывания в технической зоне.



Зато претензии у FA возникли к Марко Янни, который и спровоцировал этот конфликт, махнув кулаком перед лицом Моуриньо, а затем вернувшись к скамейке "Юнайтед" и еще раз бурно изобразив свою радость от гола Росса Баркли на исходе компенсированного времени.



Теперь у помощника Маурицио Сарри есть время до вечера четверга, чтобы ответить на обвинения в неподобающем поведении.