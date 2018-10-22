"Челси" разрешил Маунту и Томори сыграть за "Дерби" на "Стэмфорд Бридж"

"Дерби" получил специальное разрешение "Челси" задействовать юниоров Мейсона Маунта и Фикайо Томори, которых "бараны" арендуют как раз у "синих", в матче 4-го раунда Кубка Лиги на "Стэмфорд Бридж".

Напомним, в предыдущем раунде Кубка Лиги "Дерби" отпраздновал сенсационную победу в гостях у "Манчестер Юнайтед". Теперь "баранов" под предводительством Фрэнка Лэмпарда ждет не менее грозный соперник.



В преддверии выезда на "Стэмфорд Бридж" на следующей неделе Лэмпард обратился к своему бывшему клубу за разрешением задействовать в матче Маунта и Фикайо, которые в этом сезоне являются основными игроками "Дерби".



Правила Премьер-Лиги запрещают игрокам выходить на матчи против клубов, у которых они арендованы, но в Кубке Лиги такого запрета нет. Этот вопрос был на усмотрение "Челси", и лондонский клуб не смог отказать своей легенде.



Таким образом, запрос Лэмпарда был удовлетворен. В своем официальном заявлении "синие" выражают уверенность, что такого рода матч поможет развитию талантливых игроков.