"Челси" разрешил Маунту и Томори сыграть за "Дерби" на "Стэмфорд Бридж"

Мейсон Маунт "Дерби" получил специальное разрешение "Челси" задействовать юниоров Мейсона Маунта и Фикайо Томори, которых "бараны" арендуют как раз у "синих", в матче 4-го раунда Кубка Лиги на "Стэмфорд Бридж".

Напомним, в предыдущем раунде Кубка Лиги "Дерби" отпраздновал сенсационную победу в гостях у "Манчестер Юнайтед". Теперь "баранов" под предводительством Фрэнка Лэмпарда ждет не менее грозный соперник.

В преддверии выезда на "Стэмфорд Бридж" на следующей неделе Лэмпард обратился к своему бывшему клубу за разрешением задействовать в матче Маунта и Фикайо, которые в этом сезоне являются основными игроками "Дерби".

Правила Премьер-Лиги запрещают игрокам выходить на матчи против клубов, у которых они арендованы, но в Кубке Лиги такого запрета нет. Этот вопрос был на усмотрение "Челси", и лондонский клуб не смог отказать своей легенде.

Таким образом, запрос Лэмпарда был удовлетворен. В своем официальном заявлении "синие" выражают уверенность, что такого рода матч поможет развитию талантливых игроков.



Метки Дерби, Кубок Лиги, Маунт, Томори, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2018 18:05

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Последние комментарии:




  1. role-playin 22.10.2018 18:31 # role-playin
    Будут играть 13 vs 9, топовую схемку провернули пенсы.

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  2. danny949494 22.10.2018 18:07 # danny949494
    Просто лучший клуб в мире.

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