"Челси" разрешил Маунту и Томори сыграть за "Дерби" на "Стэмфорд Бридж"
"Дерби" получил специальное разрешение "Челси" задействовать юниоров Мейсона Маунта и Фикайо Томори, которых "бараны" арендуют как раз у "синих", в матче 4-го раунда Кубка Лиги на "Стэмфорд Бридж".
Напомним, в предыдущем раунде Кубка Лиги "Дерби" отпраздновал сенсационную победу в гостях у "Манчестер Юнайтед". Теперь "баранов" под предводительством Фрэнка Лэмпарда ждет не менее грозный соперник.
В преддверии выезда на "Стэмфорд Бридж" на следующей неделе Лэмпард обратился к своему бывшему клубу за разрешением задействовать в матче Маунта и Фикайо, которые в этом сезоне являются основными игроками "Дерби".
Правила Премьер-Лиги запрещают игрокам выходить на матчи против клубов, у которых они арендованы, но в Кубке Лиги такого запрета нет. Этот вопрос был на усмотрение "Челси", и лондонский клуб не смог отказать своей легенде.
Таким образом, запрос Лэмпарда был удовлетворен. В своем официальном заявлении "синие" выражают уверенность, что такого рода матч поможет развитию талантливых игроков.
22.10.2018 18:05
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