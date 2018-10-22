Моуриньо не хочет, чтобы помощник Сарри был уволен из "Челси"

Марко Янни и Жозе Моуриньо Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо надеется, что Марко Янни избежит увольнения из тренерского штаба "Челси".

Конфликт Моуриньо и Янни, ассистента Маурицио Сарри, стал главной темой после субботнего матча между "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Сегодня дисциплинарная комиссия FA должна решить, заслуживает ли кто-либо наказания после случившейся стычки.

На пресс-конференции в понедельник Жозе снова затронул эту тему, но неожиданно встал на сторону итальянца. По словам Моуриньо, он не хочет, чтобы Янни лишился работы.

"Я хочу поблагодарить Сарри за честность. Я хочу поблагодарить за честность и "Челси". Но если честно, мне не нравится, насколько далеко все зашло в отношении этого молодого человека".

"Я не думаю, что он заслужил больше, чем уже получил. Он извинился передо мной, я эти извинения принял. Думаю, он заслуживает второго шанса. Я не хочу, чтобы он был уволен. Он не заслужил этого".

"Вся эта история закончилась для меня ровно в тот момент, когда он извинился. Дайте ему продолжить работу. Все мы совершаем ошибки, я – не исключение. Я натворил много дел в своей жизни", - цитирует Моуриньо Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 22.10.2018 17:55

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  1. chr1s8rown 22.10.2018 18:12 # chr1s8rown
    янно находка для щельси . истинный пенс

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  2. recyjoed 22.10.2018 17:57 # recyjoed
    никто и не собирался его увольнять)

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