Моуриньо не хочет, чтобы помощник Сарри был уволен из "Челси"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо надеется, что Марко Янни избежит увольнения из тренерского штаба "Челси".

Конфликт Моуриньо и Янни, ассистента Маурицио Сарри, стал главной темой после субботнего матча между "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Сегодня дисциплинарная комиссия FA должна решить, заслуживает ли кто-либо наказания после случившейся стычки.



На пресс-конференции в понедельник Жозе снова затронул эту тему, но неожиданно встал на сторону итальянца. По словам Моуриньо, он не хочет, чтобы Янни лишился работы.



"Я хочу поблагодарить Сарри за честность. Я хочу поблагодарить за честность и "Челси". Но если честно, мне не нравится, насколько далеко все зашло в отношении этого молодого человека".



"Я не думаю, что он заслужил больше, чем уже получил. Он извинился передо мной, я эти извинения принял. Думаю, он заслуживает второго шанса. Я не хочу, чтобы он был уволен. Он не заслужил этого".



"Вся эта история закончилась для меня ровно в тот момент, когда он извинился. Дайте ему продолжить работу. Все мы совершаем ошибки, я – не исключение. Я натворил много дел в своей жизни", - цитирует Моуриньо Sky Sports.