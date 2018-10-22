Клаттенбург: "Моуриньо не заслужил наказания"

Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург считает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не заслужил наказания за стычку в концовке субботнего матча с "Челси".

После провокации со стороны помощника Маурицио Сарри португалец буквально вскипел на бровке "Стэмфорд Бридж", из-за чего матч оказался на какое-то время прерван. Однако Клаттенбург считает, что вины Моуриньо здесь нет.



"Моуриньо не должен быть наказан за этот инцидент. Я рад, что Майк Дин использовал весь свой богатый опыт и успокоил команды".



"Между тренерами взыграла страсть, поэтому я могу понять реакцию Моуриньо. Дин не запаниковал и погасил конфликт. Он проявил себя с лучшей стороны", - цитирует Клаттенбурга Daily Mirror.