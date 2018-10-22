Клаттенбург: "Моуриньо не заслужил наказания"
Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург считает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не заслужил наказания за стычку в концовке субботнего матча с "Челси".
После провокации со стороны помощника Маурицио Сарри португалец буквально вскипел на бровке "Стэмфорд Бридж", из-за чего матч оказался на какое-то время прерван. Однако Клаттенбург считает, что вины Моуриньо здесь нет.
"Моуриньо не должен быть наказан за этот инцидент. Я рад, что Майк Дин использовал весь свой богатый опыт и успокоил команды".
"Между тренерами взыграла страсть, поэтому я могу понять реакцию Моуриньо. Дин не запаниковал и погасил конфликт. Он проявил себя с лучшей стороны", - цитирует Клаттенбурга Daily Mirror.
22.10.2018 17:20
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Последние комментарии:
vyrentz, а ты правда в жеппу даешь постоянно?
да, утвердительно ответил vyrentz.
А скажи что-нить на в жеппудаешном?
vyrentz
Моур куда-то там прыгал чтобы что? Такой именно: "держите меня все, а не то я, а не то я, эй, почему меня никто не держит"? Файтер, блять.
Источник: http://fapl.ru/posts/66090/?c=1
(ответить)
Моур куда-то там прыгал чтобы что? Такой именно: "держите меня все, а не то я, а не то я, эй, почему меня никто не держит"? Файтер, блять.
(ответить)
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