Моуриньо подтвердил, что Санчес пропустит матч с "Ювентусом"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что нападающий Алексис Санчес не сыграет против "Ювентуса" во вторник вечером.

Ранее днем стало известно, что Санчес пропустил заключительную тренировку "красных дьяволов" перед домашним матчем Лиги Чемпионов. Некоторые таблоиды даже связали отсутствие Алексиса с его желанием покинуть клуб.



Однако реальность такова, что 29-летний Санчес вернулся в неважном состоянии из сборной Чили. Алексис появился в самой концовке субботнего матча Премьер-Лиги против "Челси", а во вторник и вовсе получит передышку, чтобы привести себя в форму.



"Это была открытая тренировка, вы и сами видели, какие игроки доступны. Здесь нечего скрывать. Алексис не в форме", — цитирует Моуриньо Daily Mail.



Также Моуриньо прокомментировал отсутствие капитана Антонио Валенсии. Эквадорец, который недавно лайкнул запись с призывом к увольнению Жозе, сейчас вынужден лечить свой рот.



"Он не участвовал в матче против "Челси", потому что он не мог тренироваться в течение 10 дней. Не из-за травмы, а из-за очень сложной операции во рту. После 10 дней без тренировок требуется время, чтобы вернуться в форму", — добавил Моуриньо.