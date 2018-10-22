Моуриньо подтвердил, что Санчес пропустит матч с "Ювентусом"

Алексис Санчес Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо подтвердил, что нападающий Алексис Санчес не сыграет против "Ювентуса" во вторник вечером.

Ранее днем стало известно, что Санчес пропустил заключительную тренировку "красных дьяволов" перед домашним матчем Лиги Чемпионов. Некоторые таблоиды даже связали отсутствие Алексиса с его желанием покинуть клуб.

Однако реальность такова, что 29-летний Санчес вернулся в неважном состоянии из сборной Чили. Алексис появился в самой концовке субботнего матча Премьер-Лиги против "Челси", а во вторник и вовсе получит передышку, чтобы привести себя в форму.

"Это была открытая тренировка, вы и сами видели, какие игроки доступны. Здесь нечего скрывать. Алексис не в форме", — цитирует Моуриньо Daily Mail.

Также Моуриньо прокомментировал отсутствие капитана Антонио Валенсии. Эквадорец, который недавно лайкнул запись с призывом к увольнению Жозе, сейчас вынужден лечить свой рот.

"Он не участвовал в матче против "Челси", потому что он не мог тренироваться в течение 10 дней. Не из-за травмы, а из-за очень сложной операции во рту. После 10 дней без тренировок требуется время, чтобы вернуться в форму", — добавил Моуриньо.



Метки Валенсия, Манчестер Юнайтед, Санчес, травмы

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2018 16:55

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  1. mixmaster 22.10.2018 17:03 # mixmaster
    лайкнул и сразу получил в рот от маура?

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  2. carrick-16 22.10.2018 17:00 # carrick-16
    Че у него со ртом то))

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  3. ccchelsea 22.10.2018 17:00 # ccchelsea
    вынужден лечить свой рот

    Источник: http://fapl.ru/posts/66089/

    Так вот кто в судейской работал перед игрой с Челси.

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  4. element-ekb 22.10.2018 16:57 # element-ekb
    Вынужден лечить свой рот)

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