Бонуччи подтвердил, что отказал "Сити" и "Юнайтед"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи рассказал, что в недавнем прошлом отказался от перехода в "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Впервые серьезно заговорили о возможном переезде Бонуччи в Премьер-Лигу в 2016 году, когда Хосеп Гвардиола возглавил "Сити". Однако тогда Леонардо сохранил верность "Ювентусу", чтобы уже в 2017 уйти в "Милан" и через 12 месяцев вернуться в Турин.



После окончания прошлого сезона на итальянского защитника уже вышел "Юнайтед", но Леонардо без раздумий отверг этот вариант.



"Когда в 2016 году я получил предложение от "Манчестер Сити", то поговорил об этом с "Ювентусом", и мы решили, что для меня будет лучше остаться и продолжать побеждать с "Ювентусом". А в этом году, когда мне сказали, что у меня есть возможность вернуться домой, вернуться в "Ювентус", я перестал слушать какие-либо другие предложения и решил вернуться сюда".



"Да, у меня было предложение от "Юнайтед" после окончания прошлого сезона. Были ли шансы, что я перейду в "Юнайтед" после того, как узнал об интересе "Ювентуса"? Нет".



"Я чувствую себя как дома. Здесь я действительно показываю свою лучшую игру и заставляю себя выкладываться без остатка, чего в "Милане" у меня толком не получалось делать. Я не преуспел там, и, наверное, это потому, что мое сердце требовало возвращения домой".



"Решение о возвращении было принято только в июне, но это правда, что внутри меня и до этого была тоска по дому. Когда агент сказал, что есть осязаемая возможность вернуться, я перестал слушать всех остальных и просто сказал: "Хорошо, давай вернемся домой", — сообщил Бонуччи The Telegraph накануне матча Лиги Чемпионов против "Юнайтед".